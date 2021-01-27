台青經營餐廳 滷肉飯飄香北京

西單——北京人氣最旺的商業區之一，走出地鐵口，能看到一間綠白色調、掛著「台灣滷肉飯」、「車輪餅」招牌的快餐。如果誤以為這是又一家借「台灣風味」噱頭攬客的小吃店，就將錯過台灣店主打磨多年的滷肉飯了。

「料理包嗎？我沒辦法接受那樣的味道。」從叔叔手裡接掌店舖的新竹小夥子胡鈞為說：「自己都不能接受的東西，我沒法抬頭挺胸告訴客人，這是我店裡的菜品。」

據中新社報導，胡鈞為家中不少人在兩岸經營餐廳。大概二十年前，原本在台灣做餐飲的阿姨和姨丈來到北京，租下這個店面。起初是做泡沫紅茶店，慢慢轉型為快餐廳，改由胡鈞為的叔叔主理。

胡鈞為2009年大學畢業後，也來當副手。去年，叔叔因疫情沒回大陸，店舖就由他和妻子操持。

他說，念書時，每年暑假都來家裡開在北京的飯館幫忙，也因此認識了來自河北的大學生、當時在飯館勤工儉學的妻子。他笑稱，那時就抱怨夏天洗盤子太熱、以後絕不做餐飲，不想還是進了這行。

「夏天熱得要死，排風扇一開又吵得要命，這種環境下大家脾氣都不好，天天吼來吼去。而且快餐店毛利潤很低的，要是一點愛都沒有，真的做不下去。」胡鈞為說，支持他把店做好的最大原因，「真的是我就想把它做好」。

滷肉飯、三杯雞、台灣牛肉麵等是店裡的招牌菜，飲料櫃中的蘋果西打、黑松沙士更添一分台灣氣息。選這些產品，胡鈞為說，部分因為「這是我老家的東西，想帶來這邊給大家嘗一嘗，看看會不會喜歡。」

胡鈞為自己最喜歡的還是滷肉飯，剁細的五花肉經過長時間熬煮，深紅油亮、肉汁濃郁，再澆至飽滿的白米飯上。

一位食客在網上評價：「吃之前一定攪拌均勻，飯和滷肉一起入口，滿滿的幸福感！」

胡鈞為讀小學時，叔叔的滷肉飯店在新竹開張，他就曾去幫忙。如今入了這行，還常向叔叔請教。至於對滷肉飯的感情，「已經融到骨子裡了」。

這碗家傳滷肉飯，有什麼講究或秘方？胡鈞為說，「吃的東西很誠實，你給了什麼樣的材料，它就會回饋相應的味道。」不過，真聊起來，其實他對用哪種醬油、選哪家的五花肉、如何根據北京水的硬度調整烹飪方法等，都很挑剔。他相信做好越多的細節，呈現的東西就越好。店裡的米飯，也堅持厚鍋煮、透氣木桶儲存的傳統煮制辦法。

前年店裡生意蒸蒸日上，胡鈞為說自己一度狂妄，結果去年遭遇疫情，一下打回原形，開始反思是否不够進取。去年招工也不易，妻子和他一起支撐日常營業，如今人氣已回升起來。