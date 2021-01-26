法拉第未來最快2周內啟動上市 吉利擬投數千萬美元

據知情人士消息指出，賈躍亭創辦的電動車公司法拉第未來FF（Faraday Future），正在大陸國內尋求新一輪融資，FF最快近兩周就會繳交SPAC上市資料，吉利集團已表達了明確的投資意向，同時，FF的老股東恒大集團也參與了此次融資洽談。

36氪報導，一名消息人士說，FF在大陸國內的融資事項在近兩周也有望公布，吉利汽車計畫向FF投資3千到4千萬美元，最快下周公布。而另外接觸到FF融資項目的消息人士也透露，雖然恒大集團曾與FF就大陸公司控制權產生糾紛，但此次FF在大陸的募資，恒大依然參與了談判，從公開資訊來看，恒大集團在FF持有32%股份。

彭博曾報導，FF正尋求透過SPAC的方式在美股上市，目前與Property Solutions Acquisition公司就合併事項進行談判。

SPAC是一種快速上市形式，流程上，先設立SPAC平台募集資金，再併購實體業務公司，使後者實現掛牌交易。報導稱，FF的SPAC平台公司正在尋求超過4億美元資金以支持該交易，該交易將使合併後的實體公司估值達到30億美元左右。

路透昨日則報導指出，FF將在大陸一線城市新建工廠，初期產能為10萬台，FF的製造服務合作夥伴正是吉利汽車，雙方還將在FF車型的自動駕駛等方面開展合作，其供應鏈上也證實了此消息，FF已經與寧德時代洽談了動力電池合作事項。

法拉第未來（FaradayFuture）由樂視集團創辦人賈躍亭創立於2014年，定位可相對應特斯拉的高端智慧電動車。2016年，樂視體系崩塌，賈躍亭飛往美國投入造車項目法拉第未來，尋求翻身機會，但FF融資屢次受挫，首款車FF91的量產一再延宕。