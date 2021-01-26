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螞蟻IPO還有下一步？人行行長易綱這麼說

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
螞蟻集團IPO被按下暫停鍵。相關金融監管部門已對螞蟻進行了兩次約談。圖翻攝自第一財經
螞蟻集團IPO被按下暫停鍵。相關金融監管部門已對螞蟻進行了兩次約談。圖翻攝自第一財經

螞蟻集團會重啟IPO嗎？帶頭監管的中國人民銀行行長易綱今〈26〉日在世界經濟論壇達沃斯對話會上表示，「遵循正常的法律程序，將會有好的結果。」，他還透露「我想在問題解決之後，會回到正軌。」

易綱在回應主持人提出的螞蟻集團是否會恢復IPO時，強調人行一直支持金融科技發展也鼓勵金融創新，但是避免濫用壟斷的地位也是非常重要的。

備受矚目的螞蟻集團IPO被按下暫停鍵。相關金融監管部門對螞蟻進行了兩次約談。

騰訊新聞《一線》報導，易綱在達沃斯對話會上表示，人行調研用戶對螞蟻的滿意度還是高的。但對消費者隱私等問題，易綱認為，只要堅持一切以法律為框架和程序，和社會進行廣泛的磋商，在問題解決之後，會回到正軌。

易綱還提出，中國央行近年來在金融科技方面做了很多工作，但同時也應該關注法律價購，比如數據的歸屬權、如何保護消費者利益、如何避免濫用壟斷地位等。

易綱 IPO

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