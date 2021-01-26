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陸工信部：2022年汽車外資投資將全面開放

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

大陸工信部發言人黃利斌26日表示，明年將取消乘用車外資股比限制和合資企業不超過2家的限制，屆時汽車外資投資將全面開放。

第一財經報導，黃利斌在國務院新聞辦公室發布會上表示，就擴大開放的影響而言，應該是機遇和挑戰並存。

他說，一方面隨著全球汽車產業電動化轉型進程的加快，國際知名汽車企業不斷加大對大陸投資合作，有效推動大陸配套產業鏈的完善提升，促進技術進步，帶動就業與經濟增長。大陸企業也在與國際高手過招的競爭中，提升了技術水準。

黃利斌指出，另一方面，全面鬆綁外資投資限制後，市場競爭必然更加激烈，創新能力不足，適應能力較差的企業將會面臨出局的風險，兼併重組、優勝劣汰的進程可能加快。

大陸於2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年將取消乘用車外資股比限制和合資企業不超過2家的限制，屆時汽車外資投資將全面開放。

黃利斌表示，下一步將與相關國家積極開展研發設計、貿易投資、標準法規等領域的交流合作，共同維護汽車供應鏈穩定暢通，引導行業企業主動應變、苦練內功，開發先進適用車型，提升技術創新能力，創新能力也將有新發展格局。

國家發改委經濟體制與管理研究所企業研究室副主任李紅娟指出，在中歐投資協定加速進展的情況下，全面鬆綁汽車股比限制，歐美高端品牌車企的進入，大陸車企將會從品牌到整個行業進行不斷的調整和自我提升，最終一批企業被淘汰，而同時也會產生真正的、具有全球市場競爭力的一流車企。

日前簽訂的《中歐全面投資協定（CAI）》顯示，大陸將向歐洲企業鬆綁汽車領域的投資限制，並致力於新能源汽車的市場准入。機構分析，隨著大陸汽車領域股比鬆綁政策漸進式實施，歐盟國家各大車企或提升合資股比，或加深與大陸電動化、智慧化領域優勢企業合作，德系車企將獲益良多。

外資 競爭力

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