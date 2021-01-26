快訊

陳時中宣布了！境外本土新冠夾擊台灣 「鎖國」政策延續

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吉利汽車押寶法拉第未來 跑路的賈躍亭王者歸來？

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
賈躍亭創辦的電動車公司FF（法拉第未來）傳最快兩周內啟動上市。圖翻攝自IT之家
賈躍亭創辦的電動車公司FF（法拉第未來）傳最快兩周內啟動上市。圖翻攝自IT之家

落跑美國躲債的樂視網老闆賈躍亭，創辦的電動車公司FF（法拉第未來）最快兩周內啟動上市，36氪報導，吉利集團已表達了明確的投資意向，計劃向FF投資3000萬到4000萬美元，同時，FF的老股東恆大集團也參與了此次融資。

彭博報導，FF正尋求SPAC（Special Purpose Acquisition Company）的方式在美股上市。SPAC是一種快速上市形式，流程上，先設立SPAC平台募集資金，再併購實體業務公司，實現掛牌交易。

報導指，FF的SPAC平台公司正在尋求超過4億美元資金支持該交，交易合併後的實體公司估值達到30億美元。

36氪報導，FF最快在近兩周就會提交SPAC上市材料，且新一輪融資屆時也有望公布。

路透報導，FF計划在一線城市新建工廠，規劃產能為10萬輛，並計劃同步建設研發中心，FF正與吉利接洽合作造車的可能性。吉利還有可能幫助FF改善車型的工程技術，進行自動駕駛等智能創新。

吉利汽車是大陸銷量第一的汽車品牌，從中低端逐步走向高端產業。在曝光攜手FF之前，吉利與百度聯手打造無人駕駛汽車技術，又和富士康抱團生產新能源組件，隨後又與騰訊在流量資源和通路上加強聯繫，在新能源造車領域深度結盟。

百度 賈躍亭

延伸閱讀

賈躍亭創辦法拉第未來擬在陸生產電動車 與吉利合作

吉利汽車與百度合作 成立電動車公司！

相關新聞

法女裝 Cache Cache、荷C&A敗走 出售中國市場業務

外資時尚品牌正相繼撤走大陸市場，最新消息指出，法國女裝品牌 Cache Cache的中國業務股權已出售給中科通融，這家私...

吉利汽車押寶法拉第未來 跑路的賈躍亭王者歸來？

落跑美國躲債的樂視網老闆賈躍亭，創辦的電動車公司FF（法拉第未來）最快兩周內啟動上市，36氪報導，吉利集團已表達了明確的...

陸工信部：2022年汽車外資投資將全面開放

大陸工信部發言人黃利斌26日表示，明年將取消乘用車外資股比限制和合資企業不超過2家的限制，屆時汽車外資投資將全面開放。

香港零售銷售今年仍不妙 恐現裁員倒閉潮

香港零售管理協會昨公布今年上半年零售銷售額預測，由於疫情持續反覆，旅客短期內難來港，協會對今年上半年零售市道感到悲觀。協...

陸今年再建60萬個5G基台中移動成全球最大5G運營商

大陸工信部表示，大陸推動5G產業不遺餘力，預計今年將建設5G基站（基地台）60萬個，在實現地級以上城市深度覆蓋的基礎上，...

中國央行委員倡廢GDP目標 示警已出現泡沫

中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會委員馬駿近日主張，中國應永久性取消GDP成長目標，並把穩就業、控制通膨作為主要的宏觀政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。