吉利汽車押寶法拉第未來 跑路的賈躍亭王者歸來？

落跑美國躲債的樂視網老闆賈躍亭，創辦的電動車公司FF（法拉第未來）最快兩周內啟動上市，36氪報導，吉利集團已表達了明確的投資意向，計劃向FF投資3000萬到4000萬美元，同時，FF的老股東恆大集團也參與了此次融資。

彭博報導，FF正尋求SPAC（Special Purpose Acquisition Company）的方式在美股上市。SPAC是一種快速上市形式，流程上，先設立SPAC平台募集資金，再併購實體業務公司，實現掛牌交易。

報導指，FF的SPAC平台公司正在尋求超過4億美元資金支持該交，交易合併後的實體公司估值達到30億美元。

36氪報導，FF最快在近兩周就會提交SPAC上市材料，且新一輪融資屆時也有望公布。

路透報導，FF計划在一線城市新建工廠，規劃產能為10萬輛，並計劃同步建設研發中心，FF正與吉利接洽合作造車的可能性。吉利還有可能幫助FF改善車型的工程技術，進行自動駕駛等智能創新。

吉利汽車是大陸銷量第一的汽車品牌，從中低端逐步走向高端產業。在曝光攜手FF之前，吉利與百度聯手打造無人駕駛汽車技術，又和富士康抱團生產新能源組件，隨後又與騰訊在流量資源和通路上加強聯繫，在新能源造車領域深度結盟。