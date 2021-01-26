法女裝 Cache Cache、荷C&A敗走 出售中國市場業務

外資時尚品牌正相繼撤走大陸市場，最新消息指出，法國女裝品牌 Cache Cache的中國業務股權已出售給中科通融，這家私募基金才剛收購荷蘭快時尚品牌C&A。

界面新聞報導，大陸在2013年到2018年期間每年增設了1000家購物中心，這使得品牌商不得不面對供應過剩、消費放緩以及電子商務的沖擊。

報導指出，2018年是外資快時尚品牌在中國市場遭遇困境的一年，包括英國品牌Topshop和New Look都在這一年退出了中國市場。

2020年8月荷蘭快時尚品牌C&A宣布與中科通融達成收購協議，C&A是全球快時尚潮流的先鋒，是第一個用尺碼區分同款衣服、售賣成衣的品牌，也是創建一站式購物零售店的品牌。如今已退出中國市場。

收購的中科通融是一家股權投資基金（PE），今年進一步收購 Cache Cache品牌的中國業務。

Cache Cache是法國服裝零售商博馬努瓦(Beaumanoir)旗下五大品牌之一，其他包括優雅時尚的Bréal, 性感干練的Morgan，牛仔休閒的Bonobo以及多元潮流品牌Vib’s等。

2005年Cache Cache進軍中國市場，入華第十年門店突破一千家，2018年遭遇增長的瓶頸期，近五年大陸的客流量下降了60%，目前Cache Cache在大陸還有550家門店，而博馬努瓦集團在40多個國家有2500家門店。