反壟斷後 阿里CEO發家書：數位經濟治理大幕才剛開始

阿里巴巴、螞蟻被「反壟斷」監管後，阿里系員工近日收到阿里巴巴集團董事局主席、首席執行官張勇發出的2021年「阿里家書」，張勇在信中，針對國家對平台經濟新的治理需求，鼓勵員工「 阿里要做一個能活102年的好公司」，他表示，數位經濟治理的大幕才剛剛開始，今後可能面臨更多的挑戰，阿里要對社會有更多的擔當。

阿里每年都會給員工送春節大禮包，有紅包、春聯、日曆和一封逍遙子〈張勇別名〉的信。阿里人稱呼這是「阿里家書」。

今年張勇在給員工的信中表揚盒馬、釘釘等，在抗擊疫情，恢復經濟過程中的作用和價值。

此外他也提到監管部門對平台經濟新的治理需求，張勇說，最近國家對於互聯網發展和平台經濟提出了很多新的治理要求，「阿里要做一個能活102年的好公司，就要不斷的與時俱進，對自我有更高的要求，對社會有更多的擔當。」