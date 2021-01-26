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反壟斷後 阿里CEO發家書：數位經濟治理大幕才剛開始

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
2021年阿里家書，阿里巴巴集團董事局主席張勇在信中，針對國家對平台經濟新的治理需求，鼓勵員工「 阿里要做一個能活102年的好公司」。圖／取自虎嗅網
2021年阿里家書，阿里巴巴集團董事局主席張勇在信中，針對國家對平台經濟新的治理需求，鼓勵員工「 阿里要做一個能活102年的好公司」。圖／取自虎嗅網

阿里巴巴、螞蟻被「反壟斷」監管後，阿里系員工近日收到阿里巴巴集團董事局主席、首席執行官張勇發出的2021年「阿里家書」，張勇在信中，針對國家對平台經濟新的治理需求，鼓勵員工「 阿里要做一個能活102年的好公司」，他表示，數位經濟治理的大幕才剛剛開始，今後可能面臨更多的挑戰，阿里要對社會有更多的擔當。

阿里每年都會給員工送春節大禮包，有紅包、春聯、日曆和一封逍遙子〈張勇別名〉的信。阿里人稱呼這是「阿里家書」。

今年張勇在給員工的信中表揚盒馬、釘釘等，在抗擊疫情，恢復經濟過程中的作用和價值。

此外他也提到監管部門對平台經濟新的治理需求，張勇說，最近國家對於互聯網發展和平台經濟提出了很多新的治理要求，「阿里要做一個能活102年的好公司，就要不斷的與時俱進，對自我有更高的要求，對社會有更多的擔當。」

張勇表示，數位經濟治理的大幕才剛剛開始，可能面臨更多的挑戰，他強調，阿里會更堅定的走在確定性的數位經濟的道路上，在數位經濟演進的浪潮中，要將業務能力不斷轉變為服務社會的能力。

阿里每年都會給員工送春節大禮包，有紅包,春聯,日曆和一封逍遙子〈張勇別名〉的信。阿里人稱呼這是阿里家書。取自虎嗅網
阿里每年都會給員工送春節大禮包，有紅包,春聯,日曆和一封逍遙子〈張勇別名〉的信。阿里人稱呼這是阿里家書。取自虎嗅網

張勇 疫情

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