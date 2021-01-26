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大陸與紐西蘭傳今簽署自貿協定升級版

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸和紐西蘭的自由貿易協定升級版傳於26日正式簽署。圖／取自界面新聞
大陸和紐西蘭的自由貿易協定升級版傳於26日正式簽署。圖／取自界面新聞

陸媒金十數據引述外媒報導，據熟悉情況的消息人士表示，大陸和紐西蘭自由貿易協定升級版今（26）日正式簽署。

大陸與紐西蘭的自貿升級談判是在2019年11月完成。紐西蘭曾表示，升級後的協議將使紐西蘭更容易向大陸出口，並為紐西蘭出口減少合規成本。

紐西蘭貿易部表示，此次升級將確保新西蘭對大陸的幾乎所有木材和紙張貿易在未來10年將享有優惠准入。

大陸現在是紐西蘭最大的貿易夥伴，每年雙邊貿易額超過300億紐幣（約6039億新台幣）。兩國多年來一直在努力升級該協定。

大陸與紐西蘭的自由貿易協定於2008年4月簽署，該協定涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資等領域，還涉及國防、法律、人權、多邊貿易、地區安全等議題，是大陸與其他國家簽署的第一個全面自由貿易協定，也是大陸與已開發國家達成的第一個自由貿易協定。

紐西蘭 自由貿易 人權

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