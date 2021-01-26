印度宣布永久下架TikTok、百度等59款中國APP

印度電子和信息技術部發布最新通知，6月起永久禁止59款中國手機應用程序，包括TikTok（抖音海外版）、百度、Wechat（微信）和阿里旗下的UC瀏覽器等。

環球網引述印度時報和路透社等外媒報導，印度宣布永久下架是因為「不滿」這些中國公司回應印度政府提出包括訊息收集和數據處理方法，以及數據安全和隱私等問題。

環球網報導，去年6月以來，印度已至少4度對中國手機應用程序採取禁用措施。包括6月禁止TikTok、微信、微博在內的59款中國應用； 7月禁令涉及47個中國公司開發的程序；9月禁用百度搜索等118款；11月禁用全球速賣通、釘釘等43款手機應用程序。

中國駐印度大使館發言人嵇蓉表態，印度一再以國家安全為藉口，呼籲中印在對話協商基礎上，使中印經貿關係重回惠及兩國民眾、互利共贏。