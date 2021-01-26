聽新聞
test
0:00 / 0:00
印度宣布永久下架TikTok、百度等59款中國APP
印度電子和信息技術部發布最新通知，6月起永久禁止59款中國手機應用程序，包括TikTok（抖音海外版）、百度、Wechat（微信）和阿里旗下的UC瀏覽器等。
環球網引述印度時報和路透社等外媒報導，印度宣布永久下架是因為「不滿」這些中國公司回應印度政府提出包括訊息收集和數據處理方法，以及數據安全和隱私等問題。
環球網報導，去年6月以來，印度已至少4度對中國手機應用程序採取禁用措施。包括6月禁止TikTok、微信、微博在內的59款中國應用； 7月禁令涉及47個中國公司開發的程序；9月禁用百度搜索等118款；11月禁用全球速賣通、釘釘等43款手機應用程序。
中國駐印度大使館發言人嵇蓉表態，印度一再以國家安全為藉口，呼籲中印在對話協商基礎上，使中印經貿關係重回惠及兩國民眾、互利共贏。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言