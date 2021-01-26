碳排放提前達峰 上海目標2025

正在舉行的上海人大政協兩會透露，上海市將努力實現碳排放提前達峰，確保在2025年前實現碳排放達峰。此前中國大陸承諾，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值。這也意味著，上海將爭取比中國大陸時間表提前實現碳達峰目標。

上海還將推進大陸「全國碳排放交易系統」建設，爭取開展大陸國家氣候投融資試點。2021年，上海將新建林地5萬畝、綠地1千公頃。到2025年，上海市森林覆蓋率將達到19.5%。

新能源汽車也將是下一步低碳發展的重點。2021年，上海將新增1萬個公共充電樁，到2025年上海將新建20萬個充電樁。

新華社報導，「上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要（草案）」提出，將制定全市碳排放達峰行動計畫，著力推動電力、鋼鐵、化工等重點領域和重點用能單位節能降碳，確保在2025年前實現碳排放達峰。

根據規劃綱要草案，上海將繼續實施重點企業煤炭消費總量控制制度，到2025年，煤炭消費總量控制在4300萬噸左右，煤炭消費總量占一次能源消費比重下降到30%左右，天然氣占一次能源消費比重提高到15%左右，本地可再生能源占全社會用電量比重提高到8%左右。「十三五」期間，上海PM2.5年均濃度累計下降36%，單位生產總值能耗累計下降22%以上。2021年，上海市環保投入相當於全市生產總值的比例將保持在3%左右。

全球正處於能源轉型關鍵時期，中國大陸為此已宣布了碳達峰、碳中和等一系列中長期目標和願景。前不久舉行的中共中央經濟工作會議，已將做好碳達峰、碳中和工作列為2021年重點工作之一。