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上海2020進出口創新高
上海海關25日發布的統計數據顯示，2020年上海進出口總值達到3.48兆元（人民幣，下同），比上一年增長2.3%，創歷史新高。
中新社報導，2020年上海出口1.37兆元，與去年基本持平；進口2.11兆元，增長3.8%。當年上海以一般貿易方式進出口1.87兆元，增長4.6%，占同期進出口總值的一半以上；以加工貿易方式進出口7031.4億元，下降0.1%，占進出口總值20.2%。
2020年，上海對主要貿易夥伴進出口均保持增長，對最大貿易夥伴歐盟進出口6980.1億元，增長6.1%；對東盟（台灣稱為東協）進出口4841.1億元，增長3%；對美國進出口4817.3億元，增長6.3%。此外，對日本進出口3812億元，增長2.8%。
2020年，上海市出口機電產品9477.6億元，增長0.1%，占同期全市出口總值的近7成；最大類進口商品為集成（積體）電路，當年進口2972.1億元，增長13.2%。
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