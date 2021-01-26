聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海2020進出口創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關25日發布的統計數據顯示，2020年上海進出口總值達到3.48兆元（人民幣，下同），比上一年增長2.3%，創歷史新高。

中新社報導，2020年上海出口1.37兆元，與去年基本持平；進口2.11兆元，增長3.8%。當年上海以一般貿易方式進出口1.87兆元，增長4.6%，占同期進出口總值的一半以上；以加工貿易方式進出口7031.4億元，下降0.1%，占進出口總值20.2%。

2020年，上海對主要貿易夥伴進出口均保持增長，對最大貿易夥伴歐盟進出口6980.1億元，增長6.1%；對東盟（台灣稱為東協）進出口4841.1億元，增長3%；對美國進出口4817.3億元，增長6.3%。此外，對日本進出口3812億元，增長2.8%。

2020年，上海市出口機電產品9477.6億元，增長0.1%，占同期全市出口總值的近7成；最大類進口商品為集成（積體）電路，當年進口2972.1億元，增長13.2%。

上海 人民幣 海關

延伸閱讀

上海、北京流調報告「只提軌跡不提人」 中國官媒齊讚

上海政協委員：上交所應盡快股份制改造 擇機上市

上海、北京、廣東GDP拚年增6%

玫瑰玫瑰我愛你傳唱 背後有上海猶太難民故事

相關新聞

陸科技創新 驅動內涵型增長

大陸國家主席習近平表示，將繼續實施互利共贏的開放戰略，推進高質量共建「一帶一路」，發揮超大市場優勢和內需潛力，為世界經濟...

陸超越美 外商直接投資最多

聯合國廿四日公布數據顯示，因新冠疫情衝擊，中國大陸去年已取代美國，成為外國企業直接投資金額最高的國家，是數十年來美國首度...

一線城市房市熱 滬深重手打房

上海及深圳近期房市持續火熱，再次嚴厲打房。深圳市近日發布通知，明確指出嚴查購房人身分和資金來源，若違規三年不能買房；上海...

快手IPO倒數 估值1.4兆

快手登陸港交所進入倒數計時。港交所官網顯示，快手已通過上市聆訊，並更新了招股書資料。有消息稱，快手IPO目標估值達500...

陸經濟率先恢復 吸外資關鍵

中國大陸去年成為外國企業直接投資金額最高的國家，聯合國貿發會議投資和企業司司長詹曉寧受訪指出，中國大陸經濟率先恢復增長以...

珠江口盆地再發現重大油氣

中國海洋石油集團有限公司（中國海油）25日對外宣布，近日大陸自然資源部油氣儲量評審辦公室審定惠州26-6油氣田探明地質儲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。