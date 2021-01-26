「昆台融」 挺住昆山中小微台企

得益於「昆台融」提供的新項目啟動資金貸款，台資企業坤武精密模具（昆山）有限公司搶抓疫情下的「宅經濟」機遇，使筆記本電腦、電動工具等產品配件訂單成倍增長，2020年產值預計同比增長30%以上。

新華社報導，江蘇昆山是台商在大陸投資最密集的區域之一。疫情發生以來，一些中小微台資企業面臨境外融資渠道不暢、融資成本攀升等問題，而在中國大陸融資也存在一定不便，貨款回籠不及時導致流動資金壓力突出。

2020年3月，昆山市推出「『昆台融』資金池實施意見（試行）」，通過定向增加貸款為台資企業注入「金融活水」，在幫助緩解疫情和國際貿易形勢變化對台企影響的同時，推動其加快融入「雙循環」新發展格局。

這是昆山精準服務中小微台企的一項重要舉措，也是江蘇率先創新推出專門針對台企的金融產品。「昆台融」對符合條件的昆山中小微台企，在申報5個工作日內即給予融資授信，單戶授信額度不超過1千萬元（人民幣，下同）。

與普通資金池相比，「昆台融」准入條件比正常信用貸款更寬鬆，融資幣種由單一的人民幣延展到美元等外幣，並由發放貸款延展到信用證、保函等多種融資形式，利率更優惠，且給予企業更多配套措施。

截至2020年底，「昆台融」資金池不到1年內累計授信企業76家，授信總金額4.3億元，66家企業累計提款3.07億元，資金放大6倍，而且未發生一筆逾期或違約。

在「昆台融」等多項政策基礎上，前不久，昆山發布進一步深化昆台經濟社會文化交流合作的若干措施，並立足獲批建設金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區的新契機，發起設立總規模50億元的台商發展基金，開展私募股權投資，鼓勵兩岸資本合資參股，支持台企轉型發展和台灣青年創新創業，持續激發台資台企新動能。