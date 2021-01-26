快手IPO倒數 估值1.4兆

快手登陸港交所進入倒數計時。港交所官網顯示，快手已通過上市聆訊，並更新了招股書資料。有消息稱，快手IPO目標估值達500億美元（約新台幣1.4兆元），計劃2月初上市，最快本周開始招股。

快手是抖音最大的競爭對手，新華社報導，短影音行業發展迅速，東北證券報告指出，短影音市場成熟，以直播打賞、廣告營銷、電商等為代表的變現路徑已成功驗證，估計2025年將有近人民幣7兆元（約新台幣30兆元）市場規模。

快手近幾年高速增長。快手最新的招股書顯示，2017年、2018年、2019年及2020年前九個月的營收分別為人民幣83億元、203億元、391億元及407億元，快手直播收入占總收入的百分比分別為95.3%、91.7%、80.4%及62.2%。直播、線上營銷服務構成了快手的主要營收來源。

不過，快手整體仍持續虧損。招股書顯示，2017年、2018年、2019年及2020年前三季，公司虧損分別為人民幣200億元、124億元、197億元及974億元。

快手在招股書中表示，預計2020年銷售及營銷開支絕對金額較2019年會有所增加，年度虧損淨額較上年也會有所增加。此外，由於公司持續投資生態系統，故預計將來銷售及營銷開支和研發開支絕對金額會不斷增加。

據悉，今年字節跳動旗下的抖音、今日頭條及西瓜視頻也將在港打包上市。東北證券稱，2020年以來短影音行業已經進入沈澱期，以抖音、快手為代表的短影音平台規模優勢凸顯。

從用戶活躍度來看，招股書顯示，截至2020年9月30日，快手在大陸應用程式及小程序的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別為3.05億及7.69億。抖音數據則顯示，截至2020年8月，抖音日活躍用戶已突破6億。

產品和內容方面，東方證券稱，抖音和快手的用戶重疊度接近一半，用戶分布逐步接近，二者的用戶需求也相似。雙方正逐漸向對方靠近，背後的重要原因是二者的用戶數量和時長增長已過紅利期，產品、算法、價值立場的接近也會讓兩個產品的達人、用戶重疊度愈來愈高，雙方也會面臨更加激烈的競爭。