珠江口盆地再發現重大油氣

中國海洋石油集團有限公司（中國海油）25日對外宣布，近日大陸自然資源部油氣儲量評審辦公室審定惠州26-6油氣田探明地質儲量為5000萬方油當量，標誌著中國大陸珠江口盆地再獲重大油氣發現。

中新社報導，惠州26-6油氣田位於中國大陸珠江口盆地，距離香港東南162公里，平均水深約113公尺，探井鑽遇油氣層厚度約422.2公尺，是中國大陸在珠江口盆地自營勘探發現的最大油氣田。該發現將有效增強華南地區的清潔能源供應能力，為粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設提供能源保障。

中國海油深圳分公司總地質師高陽東表示，惠州26-6油氣田的發現井測試日產原油超過500立方公尺、天然氣60多萬立方公尺。所產天然氣上岸後可源源不斷地輸送至粵港澳大灣區的千家萬戶，為「綠色生態灣區」建設貢獻更多清潔能源。該油氣田投產後，為南海東部油田上產2000萬噸提供資源保障。

2018年以來，在中國海油增儲上產「七年行動計畫」指引下，南海東部油田科研和勘探人員提出全新勘探思路，建立了具有珠江口盆地特色的古潛山成山控儲機制，為惠州26-6構造地質儲量落實提供了關鍵技術保障，實現了南海東部海域古潛山勘探歷史性突破。

高陽東說，惠州26-6油氣田是中國大陸首次在南海東部海域古潛山新領域獲得勘探重大突破，一舉打破了南海東部海域在潛山領域40餘年無商業發現的歷史，展示出該領域巨大的勘探前景。