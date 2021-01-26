南下資金 狂敲龍頭股

港股大漲主因是「南下資金」（意指大陸資金）帶動，這些資金最青睞行業龍頭，騰訊控股、中國移動、中國海洋石油、中芯國際、美團是南下資金今年以來流入最多的個股。

騰訊網報導，恆生指數昨（25）日收盤重返3萬點大關，上周恆指累計上漲3%，恆生科技指數更是大漲11%，美團、騰訊、金山軟件、阿里等漲幅居前。

南向資金持續流入為港股增添不少動力。通信、傳媒、電子、化工、休閒服務是今年南下資金的重點流入行業，南下資金最青睞依舊是行業龍頭，騰訊控股就淨流入近人民幣500億元。

有觀點認為，2021港股市場可能引領全球，但私募也提示普通投資者參與港股的風險。大岩資本創始人蔣曉飛表示，港股是以機構投資者為主的市場，如美元走強、美股走強，也警惕外資回流。同時要提防南下資金占比過高的個股，避免短期上漲過快後獲利回吐。

港股火熱，資金還大舉買入港股ETF。各類資金追捧下，港股類ETF日淨流入達人民幣42億元，也讓港股ETF暴漲暴跌。.