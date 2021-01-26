聽新聞
test
0:00 / 0:00

南下資金 狂敲龍頭股

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

港股大漲主因是「南下資金」（意指大陸資金）帶動，這些資金最青睞行業龍頭，騰訊控股、中國移動、中國海洋石油、中芯國際、美團是南下資金今年以來流入最多的個股。

騰訊網報導，恆生指數昨（25）日收盤重返3萬點大關，上周恆指累計上漲3%，恆生科技指數更是大漲11%，美團、騰訊、金山軟件、阿里等漲幅居前。

南向資金持續流入為港股增添不少動力。通信、傳媒、電子、化工、休閒服務是今年南下資金的重點流入行業，南下資金最青睞依舊是行業龍頭，騰訊控股就淨流入近人民幣500億元。

有觀點認為，2021港股市場可能引領全球，但私募也提示普通投資者參與港股的風險。大岩資本創始人蔣曉飛表示，港股是以機構投資者為主的市場，如美元走強、美股走強，也警惕外資回流。同時要提防南下資金占比過高的個股，避免短期上漲過快後獲利回吐。

港股火熱，資金還大舉買入港股ETF。各類資金追捧下，港股類ETF日淨流入達人民幣42億元，也讓港股ETF暴漲暴跌。.

港股 ETF 人民幣

延伸閱讀

陸資再流入港股 恆指飆漲711點

騰訊市值飆新高26兆 跑贏大陸6國銀總和

中資入港股推升恒指 留意恒指長天期權證

恒生科技指數創新高 統一獨家恒生科技指數ETN飆漲

相關新聞

陸科技創新 驅動內涵型增長

大陸國家主席習近平表示，將繼續實施互利共贏的開放戰略，推進高質量共建「一帶一路」，發揮超大市場優勢和內需潛力，為世界經濟...

陸超越美 外商直接投資最多

聯合國廿四日公布數據顯示，因新冠疫情衝擊，中國大陸去年已取代美國，成為外國企業直接投資金額最高的國家，是數十年來美國首度...

一線城市房市熱 滬深重手打房

上海及深圳近期房市持續火熱，再次嚴厲打房。深圳市近日發布通知，明確指出嚴查購房人身分和資金來源，若違規三年不能買房；上海...

快手IPO倒數 估值1.4兆

快手登陸港交所進入倒數計時。港交所官網顯示，快手已通過上市聆訊，並更新了招股書資料。有消息稱，快手IPO目標估值達500...

陸經濟率先恢復 吸外資關鍵

中國大陸去年成為外國企業直接投資金額最高的國家，聯合國貿發會議投資和企業司司長詹曉寧受訪指出，中國大陸經濟率先恢復增長以...

珠江口盆地再發現重大油氣

中國海洋石油集團有限公司（中國海油）25日對外宣布，近日大陸自然資源部油氣儲量評審辦公室審定惠州26-6油氣田探明地質儲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。