聽新聞
test
0:00 / 0:00
南下資金 狂敲龍頭股
港股大漲主因是「南下資金」（意指大陸資金）帶動，這些資金最青睞行業龍頭，騰訊控股、中國移動、中國海洋石油、中芯國際、美團是南下資金今年以來流入最多的個股。
騰訊網報導，恆生指數昨（25）日收盤重返3萬點大關，上周恆指累計上漲3%，恆生科技指數更是大漲11%，美團、騰訊、金山軟件、阿里等漲幅居前。
南向資金持續流入為港股增添不少動力。通信、傳媒、電子、化工、休閒服務是今年南下資金的重點流入行業，南下資金最青睞依舊是行業龍頭，騰訊控股就淨流入近人民幣500億元。
有觀點認為，2021港股市場可能引領全球，但私募也提示普通投資者參與港股的風險。大岩資本創始人蔣曉飛表示，港股是以機構投資者為主的市場，如美元走強、美股走強，也警惕外資回流。同時要提防南下資金占比過高的個股，避免短期上漲過快後獲利回吐。
港股火熱，資金還大舉買入港股ETF。各類資金追捧下，港股類ETF日淨流入達人民幣42億元，也讓港股ETF暴漲暴跌。.
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言