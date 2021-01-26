上交所上市 政協委員挺

2021年上海兩會期間，多名政協委員建言上海證券交易所公司化、集團化及國際化，並擇機讓上海交易所公司在上海及香港股票上市。

澎湃新聞報導，據上海市政協消息，包括上海黃金交易所董事長焦瑾璞、中國進出口銀行上海分行行長王須國、中國農業銀行上海市分行行長陳其昌等在內20名政協委員，在2021年上海兩會期間提交了上述提案。

提案指出，證券交易所是國際金融中心最重要標誌和體現。大陸證券交易所迄今仍處於成立之初的會員制和事業機關管理行政化模式，在一定程度上制約了資本市場發展和國際競爭力提升，制約上海國際金融中心進一步提升。

上述委員認為，應盡快進行交易所股份制改造，整合相關交易所市場並公司化，組建上海交易所集團，擇機進行上市，並積極推動國際化的各項互聯互通與資本市場雙向開放進程。這對防控金融風險、增強資本市場服務實體經濟能力和國際競爭力意義深遠。

提案指出，大陸證交所誕生既源於政府推動，又附屬於政府，不是獨立於政府的市場。大陸證交所的性質可說是公共產品，沒有盈利壓力，不存在會員利益，甚至曾多年未召開會員大會。上海證券交易所公司化有利於提高交易所透明性和盈利意識，向商業化經營邁進。