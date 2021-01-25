賈躍亭創辦法拉第未來擬在陸生產電動車 與吉利合作

由賈躍亭創辦的電動汽車公司法拉第未來（Faraday Future）計畫在大陸開設工廠，生產部分電動汽車，並可能與吉利汽車合作邀請吉利提供製造服務。

路透報導，知情人士指出，作為計畫的一部分，法拉第未來計畫在大陸建立一個新的基地。法拉第未來本月對意向投資者表示，計畫將工廠放在大陸一線城市，初始階段的年產能將超過10萬輛，在當地還將設立研發中心。

有兩名消息人士更指出，浙江吉利控股集團正在就向法拉第未來提供製造服務進行談判，吉利還將幫助改善車型的工程技術，增加包括自動駕駛功能在內的智慧汽車技術。消息人士說，這些計畫尚未最終敲定，未來可能會發生變化。

對此，法拉第未來表示，不予置評；吉利方面也表示，不對市場傳聞給予任何評論。

據了解，法拉第未來在2017年1月發布了首款量產車型FF91，並曾在美國加州漢福德設立工廠，但由於賈躍亭個人的債務問題，法拉第未來的發展受阻。

去年7月，賈躍亭在美國個人破產重組方案生效後，FF能否獲得轉機，迎來融資引來關注。FF表示，根據其量產計畫，FF91將在完成新一輪融資約12個月以後啟動正式銷售交付工作。