一線城市房市熱 滬深重手打房

上海及深圳近期房市持續火熱，再次嚴厲打房。深圳市近日發布通知，明確指出嚴查購房人身分和資金來源，若違規三年不能買房；上海則特別要求，夫妻任何一方從離婚日起三年內買房的，規定擁有房屋數按離婚前計算。

路透報導，去年十二月大陸房市整體延續微漲態勢，一線城市北上廣深房市均迅速升溫，中古屋市場成交尤其火熱，尤其是學區房需求明顯上升。

深圳市住房和建設局23日發布「關於進一步加強我市商品住房購房資格審查和管理的通知」，要求加強購房意向登記管理，嚴格審查購房人資格，嚴格履行告知義務和嚴厲打擊違規行為。通知明確，啟用「購房意向登記系統」，購買新建商品住房的購房人需登入「購房意向登記系統」進行購房意向登記，所登記的資料必須真實有效，與認購過程中提供的書面資料一致。

通知指出，嚴格審查購房人資格，包括購房人的有效身分證明、戶籍、婚姻狀況及家庭成員證明、社會保險或個稅清單，以及收入證明、徵信報告、購房款來源，甚至是近一年及以上的銀行流水單。

在嚴厲打擊違規行為方面，通知明確購房人不得作假、隱瞞真實情況，或提供虛假證明資料等方式申購商品住房，如果違規將停止相關人員使用深圳市「購房意向登記系統」以及合約網簽系統三年。停止相關人員在深圳市購買、承租保障性住房和人才住房資格三年；已在公共住房輪候名單內的，取消其輪候資格；停止相關人員在深圳的住房公積金貸款資格三年，並將相關失信行為推送市公共信用信息平台，聯合懲戒，對涉嫌違反治安管理法律法規的，移送大陸公安機關處理。

此外，上海近日也發布「關於促進本市房地產市場平穩健康發展的意見」，要求嚴格執行住房限購政策。離婚夫妻任何一方自離婚之日起三年內購買商品住房的，規定擁有住房數依照離婚前家庭總套數計算，並調整增值稅徵免年限，將個人對外銷售住房增值稅徵免年限從兩年提高至五年。