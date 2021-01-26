就地過年效應 航空票價跳水

春節返鄉需求大減，大陸機票價格大跳水，上海飛三亞人民幣88元起（約新台幣380元）；北京飛杭州人民幣94元，多個航點起售價格最低打到一折。

包括北京、上海、河南、山東等24個省市倡議就地過節，往年一票難求的春節機票，因為需求大減，機票價格甚至遠低於高鐵二等座的價格，搭機比坐車還便宜。

央視財經報導，大陸旅遊網站攜程平台透過用戶搜索行為進行分析，調查發現，當前「原地過年」熱度上漲260%；在整體搜索量中，「本地出行」熱搜量占比超過40%。

因為境外旅遊和長途旅遊需求銳減，攜程公共事務部經理付茜茜指出，今年春節期間，多地機票價格明顯下降，包括熱門的旅遊城市，像北京到成都的機票價格下降幅度達到48%。

在線旅游平台搜索發現， 春節期間，從北京出發，飛往三亞、上海、昆明、成都等地，起售價格甚至低到一折 。

相較不久前的跨年旅遊，中青旅遨游市場群總經理助理馮若賓指出，12月初旅遊諮詢熱度不減，特別是海南三亞還很熱門，但多地陸續新增確診病例後，即使年關將近，但跟團遊和自由行的諮詢度明顯降低，除了跟團，包括機票、旅館預定影響比較大，退了很多單。

馮若賓表示，就地過節下，當地及周邊小而美的景點成為春節出行的首選，因此旅遊業者因應轉型，需思考拓展新的業態，以增加複合收入，挖掘短途出行的另類商機。

有趣的是，「就地過年」政策下也催生另類的酒店過年熱，融創文旅城酒店群市場傳訊總監蔣燕表示，四星、五星級酒店就發現春節期間預定的客人很多都是舉家而來，甚至有花人民幣40多萬訂了有湯屋的11間房，邀請親朋好友一起宅在酒店過春節。

蔣燕表示，一線及新一線城市消費者，取消春節回老家，選擇就地過年，就以酒店度假來犒勞自己過去忙碌的一年，趨勢越來越普遍。