多邊主義 走到關鍵時刻

經濟日報 / 大陸新聞中心／綜合報導

百年變局疊加世紀疫情，世界經濟正經歷1930年代大蕭條來最嚴重的衰退，人類又一次來到何去何從的十字路口，專家認為，關鍵時刻更需把準方向，在這關鍵之年，世界期待中國大陸為走出疫情陰霾、共促經濟發展提供更多智慧和力量。

大陸國家主席習近平在四年前出席世界經濟論壇2017年年會開幕式，並發表主題為《共擔時代責任　共促全球發展》的演講。在全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義抬頭之時，習近平指明經濟全球化的發展方向，表明了中國大陸推動經濟全球化的堅定立場。

當前形勢與彼時有相似之處，但挑戰更加嚴峻。疫情仍在全球擴散蔓延，不僅奪去了數百萬人的生命，也令世界經濟深度衰退，全球性挑戰層出不窮，多邊主義和單邊主義之爭更加尖銳，世界再次面臨關鍵抉擇。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤認為，其中「合作應對」最核心的就是要堅持多邊主義，遇到問題，大家一起商量解決。

阮宗澤表示，全球化是對歷史大勢的描述和認定，多邊主義則是一種與之相適應的主觀選擇，從全球化到多邊主義，是從認識客觀到主觀應對的過程，本質都是順應歷史潮流，站在歷史正確的一邊。　

事實也證明這一選擇的正確性。四年裡，中國大陸基於此採取一系列政策，包括繼續擴大開放、構建新發展格局、加強國際合作等，即便遭受疫情影響，中國大陸GDP仍突破人民幣100兆元，成為2020年唯一一個實現正增長的主要經濟體，外貿再創新高，成為全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體。

疫情

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