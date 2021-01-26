陸科技創新 驅動內涵型增長

大陸國家主席習近平表示，將繼續實施互利共贏的開放戰略，推進高質量共建「一帶一路」，發揮超大市場優勢和內需潛力，為世界經濟注入動力。對於美國的科技制裁，習近平強調，將繼續推進科技創新，推動實現依靠創新驅動的內涵型增長。

習近平昨（25）日在北京以視訊方式參加世界經濟論壇（WEF）達沃斯議程對話會議，他強調，中國將繼續推動構建新型國際關係，更積極參與全球經濟治理。

世界經濟論壇原本每年1月在瑞士達沃斯舉行年會，因為全球疫情蔓延，今年年會將推延至初夏舉辦。昨天則以視訊會議方式召開高層級的「達沃斯議程對話」會議，邀請全球主要領袖共商後疫情時代重振世界經濟。

習近平透過達沃斯對話向全球昭告，當今世界如果走對立對抗的歧路，無論是搞冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害各國利益、犧牲人民福祉。

他強調，在國際上搞小圈子、新冷戰，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

習近平宣告，中國將繼續實施互利共贏的開放戰略，推進高質量共建一帶一路，推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，發揮超大市場優勢和內需潛力。

他也意有所指強調，科技成果應該造福全人類，而不應該成為限制、遏制其他國家發展的手段。

習近平說，科技創新是應對許多全球性挑戰的有力武器，也是中國構建新發展格局、實現高質量發展的必由之路。世界競爭應該是開展你追我趕、共同提高的田徑賽，而不是搞相互攻擊、你死我活的角力鬥爭。

他表示，中國將加大科技投入，狠抓創新體系建設，加速科技成果向現實生產力轉化，推動實現依靠創新驅動的內涵型增長。

習近平表示，國際社會不能由一個或幾個國家發號施令，強調要堅持透過制度和規則來協調規範各國關係，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算，也不能以多邊主義之名、行單邊主義之實。

習近平強調，人類面臨的所有全球性問題，任何一國想單打獨鬥都無法解決，必須開展全球行動。