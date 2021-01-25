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印媒稱共軍20人受傷 印軍打臉印媒「別誇大不實報導」

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
印軍前線部隊。（百度）
印軍前線部隊。（百度）

在大陸官媒否認印度媒體報導有20名中共解放軍士兵在對峙中受傷後，印度軍隊不久也打臉自家媒體呼籲媒體不要誇大不符合事實的報導。

多家印度媒體今日炒作稱中印軍隊3天前在兩國邊境錫金段發生衝突，有報導甚至稱至少20名中方士兵受傷。

大陸環球時報總編輯胡錫進25日下午發文表示，印媒報導基本是假的。

路透稍晚報導，印度陸軍25日在一份聲明中回應表示，1月20日，中印軍隊在邊境錫金段發生了小規模對峙，但當地指揮官已按既定協議解決了對峙問題。「今日俄羅斯」（RT）報導稱，印度陸軍還呼籲媒體不要誇大不符合事實的報導，但沒有透露更多細節。

胡錫進的發文稱，最近幾天雙方軍隊高層的關注焦點是第九輪軍長級會談，並非發生了新的邊境衝突。雙方肯定沒有發生印媒所說的那種規模的衝突，兩國前沿部隊時有小摩擦，但如果有出現傷亡的摩擦，不可能在中方的巡邏日誌上都沒有反映。他可以斷定，印媒所說的情況是編造的，而且他們編得很出圈。「印媒稱印軍受傷4人，中方受傷至少20人，他們做夢呢吧？」

印度 胡錫進 陸軍 中印衝突

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