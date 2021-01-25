港媒傳將公布談判 華為否認出售手機業務計畫

香港媒體報導，曾有傳聞指中國電訊設備商華為研究販售手機業務，方式與榮耀類似，即出售予大陸國資委牽頭成立的企業，雙方談判已接近尾聲，近日即將公布。華為二十五日回應稱，完全沒有出售手機業務的計畫。

據香港信報財經網，目前仍被美國制裁的華為，因沒法獲得高端手機晶片而使業務陷入困境，但公司強調，沒有出售手機業務的計畫，將堅持打造全球領先的高端智慧型手機品牌，努力為消費者提供卓越的產品體驗和服務。

去年11月，華為把榮耀業務剝離讓其自救求生。榮耀日前才正式發布V40系列手機，為榮耀脫離華為獨立後推出的首款旗艦新機。榮耀CEO趙明透露，已跟所有供應商，包括高通、美光、聯發科、三星、微軟和英特爾等全面恢復合作，供應方面沒有牽制，可全力以赴進入市場。

另據香港經濟日報網，事實上，由於美國封殺的關係，華為僅能靠晶片庫存供應高端手機的生產，然而庫存終究有做完的一天，在找不到晶片替代的情況下，往後如何維持手機業務，確實很成疑問。