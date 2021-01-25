快訊

25元買茶飲就中千萬！統一超商發票特別獎 獎落北市這2家門市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港媒傳將公布談判 華為否認出售手機業務計畫

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
華為表示，將堅持打造全球領先的高端智慧型手機品牌。（路透社）
華為表示，將堅持打造全球領先的高端智慧型手機品牌。（路透社）

香港媒體報導，曾有傳聞指中國電訊設備商華為研究販售手機業務，方式與榮耀類似，即出售予大陸國資委牽頭成立的企業，雙方談判已接近尾聲，近日即將公布。華為二十五日回應稱，完全沒有出售手機業務的計畫。

據香港信報財經網，目前仍被美國制裁的華為，因沒法獲得高端手機晶片而使業務陷入困境，但公司強調，沒有出售手機業務的計畫，將堅持打造全球領先的高端智慧型手機品牌，努力為消費者提供卓越的產品體驗和服務。

去年11月，華為把榮耀業務剝離讓其自救求生。榮耀日前才正式發布V40系列手機，為榮耀脫離華為獨立後推出的首款旗艦新機。榮耀CEO趙明透露，已跟所有供應商，包括高通、美光、聯發科、三星、微軟和英特爾等全面恢復合作，供應方面沒有牽制，可全力以赴進入市場。

另據香港經濟日報網，事實上，由於美國封殺的關係，華為僅能靠晶片庫存供應高端手機的生產，然而庫存終究有做完的一天，在找不到晶片替代的情況下，往後如何維持手機業務，確實很成疑問。

香港 華為

延伸閱讀

被看衰的英特爾財報竟勝預期！還讓台積電跌逾3％ 背後原因是什麼？

台積電早盤跌13元 市值縮水3371億元

台積避開兩風險 股東更開心

英特爾擴大釋單台積 落空

相關新聞

港媒傳將公布談判 華為否認出售手機業務計畫

香港媒體報導，曾有傳聞指中國電訊設備商華為研究放售手機業務，方式與榮耀類似，即出售予大陸國資委牽頭成立的企業，雙方談判已...

疫後補習班名師年薪逾百萬人民幣 名校畢業生趨之若鶩

疫後，中國大陸的教育培訓機構（補習班）成為了今年吸納畢業生的熱門行業之一，行業內對北大清華等名校生的爭奪非常激烈，有公司...

毛小孩被隔離，主人用繩索綁住垂吊到地面遛狗「解放」

大陸嚴格執行居家隔離，人被關不能出門還好，但苦了那些習慣到外「解放」的毛小孩。在黑龍江綏化市。就有居家隔離者因為無法出門...

「最大外資流入國」換人 報告：大陸首次超越美國

過去一年，全球投資在疫情陰霾之下持續低迷，但率先實現經濟復甦的大陸越來越成為「引資熱土」，聯合國貿發會議近日發布的一份報...

美國337調查利空 立訊精密一度跌9%

蘋果供應鏈大廠立訊精密25日開盤一度大跌9%，市值跌破人民幣4,000億元，公司正在接受美國國際貿易委員會發起的337調...

騰訊市值飆新高26兆 跑贏大陸6國銀總和

港股大盤持續上漲，騰訊控股25日股價創新高，午盤後持續上漲，目前來到港幣752元，漲逾8%，市值港幣7.2兆元（約新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。