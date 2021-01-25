「最大外資流入國」換人 報告：大陸首次超越美國

過去一年，全球投資在疫情陰霾之下持續低迷，但率先實現經濟復甦的大陸越來越成為「引資熱土」，聯合國貿發會議近日發布的一份報告顯示，大陸超越美國，成為去年全球最大外國直接投資（FDI）流入國，吸引了1630億（美元，下同）的資金流入。相比之下，美國去年外資流入近乎「腰斬」，大幅下降49%。有外媒稱，外企正「拋棄」美國，轉向中國。

觀察者網報導，聯合國貿易與發展會議24日發布的「全球投資趨勢監測」報告顯示，去年，大陸的外國直接投資增長4%，吸引1630億元資金流入，而美國去年的外國直接投資大幅下滑49%，吸引1340億元資金流入。

2016年，美國的外國直接投資規模達到4720億美元的高峰，大陸當時的規模為1340億元，但從那之後，大陸的外資流入每年都在增長，而美國的外資流入卻從2017年來持續下滑。

華爾街日報報導，隨著去年新冠肺炎疫情加劇了全球經濟重心向東轉移，大陸已經取代美國，成為全球最大的外國直接投資目的地，這也是大陸首次超越美國。數10年來，在吸引新外國直接投資方面，美國長期位居第一。

外國直接投資是指跨國公司在一個國家建新廠、擴業務，或收購當地公司等，報導分析，大陸去年吸引外資的成績主要得益於大陸實施了嚴格的疫情防控措施，並快速實現經濟復甦。

去年，全球大多數國家的經濟都出現了不同程度的收縮，美國也持續深陷疫情困境之中，經濟發展受到拖累，但去年大陸的國內生產總值（GDP）卻逆勢上揚、實現增長。

大陸「世界工廠」的地位進一步獲得鞏固，全球貿易規模的持續擴大，全球經濟中心的轉移正在新冠肺炎大流行期間加快。

目前跨國公司對大陸的投資仍在持續，美國工業巨頭漢威聯合（Honeywell）、德國運動服裝生產商愛迪達（Adidas）等公司都在擴大在大陸業務。

除此之外，美國有線電視新聞網（CNN）援引報告評論稱，外國公司正在「拋棄」美國，轉而將籌碼押注在大陸身上；英國廣播公司（BBC）也指出，目前大陸取代了美國，坐在「第一把交椅」，這個排名也顯示出大陸在世界經濟舞台上的影響力日益增強。

儘管大陸在逆勢復甦，全球經濟卻仍普遍處於低迷之中。「全球投資趨勢監測」報告顯示，去年全球外國直接投資急劇下挫，在2019年1.5兆元的基礎上下滑42%至8590億元；去年結束時，全球外國直接投資的水準比2009年全球金融危機後的谷底還低30%以上，回落至上世紀90年代的水準。