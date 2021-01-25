美國337調查利空 立訊精密一度跌9%

蘋果供應鏈大廠立訊精密25日開盤一度大跌9%，市值跌破人民幣4,000億元，公司正在接受美國國際貿易委員會發起的337調查。午盤開盤，立訊精密股價跌幅仍然超過4%。

美國國際貿易委員會於1月21日通過，將啟動對立訊精密的調查，外界視為這是拜登政府20日上任以來第一個對大陸的動作。

受立訊精密調查波及，周一A股市場蘋果供應鏈公司股價都出現大幅震盪。中午收盤，歐菲光股價跌5.4%，環旭電子大跌超過3.5%，田中精機股價大跌超過8%，東山精密大跌超過3%。

第一財經報導，立訊精密25日發布「關於美國國際貿易委員會對公司開展337調查的進展公告」稱，今年1月22日，公司獲悉美國國際貿易委員會（USITC）簽發的兩項通知：其一為調查通知書，其二為指定主審行政法官的通知。兩通知為 337調查的正常規則和流程，公司將遵照337調查流程處理。

2020年12月18日，美國安費諾集團根據「美國1930年關稅法」第337節規定，向美國國際貿易委員會提出對立訊精密及其部分下屬子公司的調查申請。

市場分析稱，立訊精密風頭勁，與安費諾公司競爭激烈。如果調查裁定企業確實違反法律，將會受到制裁，除了面臨提價風險之外，還可能面臨無法進入美國的風險。

美國安費諾公司是電子連接器製造商，總部位於美國康州，在大陸多個城市設有生產工廠。近年來，在市場低迷背景下，安費諾業績增長疲軟，去年全年銷售額約80億美元。

立訊精密重申，本次337調查對公司目前的生產、經營不會造成實質性影響。公司已成立專門的工作組，並聘請美國337調查及專利訴訟律師團隊積極應對本次調查。

2020年前三季財報顯示，立訊精密營收近人民幣595億元元，較2019年同期大幅成長57%。