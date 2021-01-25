上海政協委員：上交所應盡快股份制改造 擇機上市

2021年上海兩會期間，多名政協委員建言上海證券交易所公司化、集團化及國際化，以提升上海國際金融中心地位。

據澎湃新聞報導，據上海市政協消息，包括上海黃金交易所董事長焦瑾璞、中國進出口銀行上海分行行長王須國、中國農業銀行上海市分行行長陳其昌等在內20名政協委員，在2021年上海兩會期間提交了上述提案。

提案指出，證券交易所是國際金融中心最重要標誌和體現。大陸證券交易所迄今仍處於成立之初的會員制和事業機關管理行政化模式，在一定程度上制約了資本市場發展和國際競爭力提升，制約上海國際金融中心進一步提升。

上述委員認為，應盡快進行交易所股份制改造，整合相關交易所市場並公司化，組建上海交易所集團，擇機進行上市，並積極推動國際化的各項互聯互通與資本市場雙向開放進程。這對防控金融風險、增強資本市場服務實體經濟能力和國際競爭力意義深遠。

提案提出4點建議：

第一，上海證券交易所應盡快去會員制，進行公司化改制。大陸證券法規定，證券交易所是實行自律性管理會員制法人，交易所財產積累歸會員所有，其權益由會員共同享有，在其存續期間不得將其財產積累分配給會員。目前大陸的證券交易所既不是股份制，也不是一般意義上的會員制。大陸的證券交易所的誕生既源於政府推動，又附屬於政府，不是獨立於政府的市場。大陸的證券交易所的性質可以說是一個公共產品，它沒有盈利的壓力，不存在會員利益，甚至曾多年未召開會員大會。上海證券交易所的公司化有利於提高了交易所運行的透明性和盈利意識，更加有效地推動交易所向商業化經營目標邁進。

第二，上海證券交易所應進行集團化，整合與上海證券交易所上市證券有關的現貨、衍生品和清算業務，整合後下設上海證券交易所、金融期貨交易所、期權交易所（新設）、證券清算公司四個子公司。

第三，公司化和集團化的上海證券交易所應擇機在上海及香港進行上市。

第四，把握大陸新一輪對外開放的戰略機遇，積極推動各項互聯互通與資本市場雙向開放進程，一方面積極走出去，另方面也鼓勵境外優質企業在上交所上市，提升上交所國際競爭力，增強上海國際金融中心的全球影響力。