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2020生產總值 湖北恢復逾9成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

湖北省政府近日披露，湖北2020年地區生產總值邁上4兆元（人民幣，下同）大台階，恢復到上一年的95%以上，人均超過1萬美元。

新華社報導，去年湖北經濟發展受到疫情影響，不過已逐漸恢復9成，而湖北的進出口還呈現逆勢增長8.8%，城鎮新增就業75萬人，市場主體凈增29.4萬戶，高新技術企業突破1萬家。湖北開通12條國際貨運定班航線，來鄂投資世界500強企業新增6家，達到320家。

新冠肺炎疫情影響，去年一季度，湖北經濟出現斷崖式下跌，湖北省著力解決企業資金、用工、用地、原材料等困難，推動產業鏈上下游、產供銷、大中小企業同步恢復。到5月底，湖北「四上」企業復工復產進度趕上中國大陸其他地區。報導稱，大疫之年，湖北穩住了經濟基本盤，守住了經濟和社會穩定底線，高質量發展有了新進展。

疫情 新冠肺炎

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