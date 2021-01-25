浦東IC鏈產值 挑戰1.7兆

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

上海全力發展半導體產業，上海市政府副秘書長陳鳴波指出，具體的目標是，到2025年，浦東積體電路全產業鏈銷售規模將達人民幣4,000億元（約新台幣1.7兆元），積體電路企業科創板上市數量將要倍增。

陳鳴波指出，根據布局，未來以上海浦東張江國家積體電路產業基地和臨港積體電路綜合性產業基地為核心，將繼續打造國際領先水平的積體電路產業園。

據統計，上海IC產業人才占全大陸40%。上海IC產業整體規模居大陸第二，其中製造業全大陸第一、設計業第二、封測業第二，具有完善的產業鏈。

陳鳴波指出，上海正在全面集聚資源，全力打造積體電路產業創新高地，建設具有國際競爭力的綜合性產業集群。其中包括中芯國際，中微公司、上海新陽、上海微電子裝備、安集科技、新昇半導體等。

其中，中芯國際是大陸規模最大、製程最先進的晶片製造業；中微公司的等離子體刻蝕設備已從65奈米到14奈米、7奈米和5奈米的先進封裝生產線應用。

據不完全統計，大陸共有36家半導體企業已經開始或者完成科創板IPO輔導。其中，上海占比三分一，包括積體電路設計的龍頭企業紫光展銳，做半導體裝備設計、製造的上海微電子等。

上海 半導體 奈米

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