IBM傳關閉中國研究院

在北京中關村扎根25年的IBM中國研究院，傳出已經關閉。IBM回應，正在調整中國的研發布局。科技圈熱議，在美中科技脫鉤的局面下，包括亞馬遜、甲骨文、甚至連110年歷史的藍色巨人IBM等外企，都被迫戰略調整。

前IBM員工上網爆料，IBM中國研究院已關閉，消息一出引起科技圈的轟動

。IBM隨後發出聲明回應，為支持中國客戶向人工智能和混合雲轉型，把握新基建和數位經濟的歷史機遇，IBM正改變在中國大陸的研發布局。

虎嗅網報導，如同很多撤離中國大陸的外企一樣，IBM中國研究院也要說再見了。從2015年雅虎宣布退出中國市場，關閉雅虎北京研發中心；2019年，亞馬遜宣布退出中國。

同年，做企業軟件的甲骨文，在受到了雲計算的衝擊後，正式關閉在中國的研發中心，並裁減員工約900人。

報導指出，美中科技脫鉤愈演愈烈， 外企在大陸也愈來愈邊緣化，如今年知名度、技術含量都數一數二的IBM也關門離開，不免令人唏噓。