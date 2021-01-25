大基金大賣半導體股
被視為A股半導體板塊投資風向球的國家積體電路產業投資基金（簡稱大基金）今年至今20多天就減持兆易創新、晶方科技及安集科技三家半導體持股。外界分析大基金獲利入袋後，準備瞄準新的投資標的。
第一財經報導，大陸快閃記憶體晶片龍頭兆易創新、大陸封測龍頭晶方科技及大陸半導體材料龍頭安集科技三家公司日前均披露大基金對該公司的減持公告，合計減持金額約人民幣29億元（約新台幣127億元）。
據了解，大基金一期去年就減持套現人民幣90億元，並陸續開展二期的投資，光是去年第4季就投資中芯國際、長川科技、納思達等三家企業。尤其，大基金二期去年共計投資中芯國際三輪。
Wind資料顯示，過去一年，兆易創新、晶方科技、安集科技股價分別上漲8.2%、50.4%、113.7%。大基金持有這三家企業的收益驚人。
大基金表示，減持晶方科技是出於其自身資金需求。過去一年間，大基金共計減持晶方科技1%股份，粗略估算至少套現2.1億元。
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