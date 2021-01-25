聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京瞭望／中美之間 主流非戰

經濟日報 / 香港特派員 李春

中國大陸經濟界對2021年有很多展望和預測，其中持續有熱度的，是一位首席經濟學家管清友的預測，說今年「中國面臨的最大灰犀牛仍然來自美國」。

然而管清友說了那句話後好長時間不解釋，直到進入2021年半個月之際，才在一篇長文中有那麼一段，說全球最大的不確定性美國大選基本塵埃落定，拜登新政府宣誓就職，中美關係也將進入新階段。

他稱這新階段有三個關鍵詞，即合作、競爭和對抗。具體解釋這三個關鍵詞的關鍵狀態，說合作是中美雙方暫時擱置爭議，開啟新一輪談判取消加徵關稅，並在疫情防控、氣候變化應對等非核心技術領域展開合作；說競爭是說美國已將中國視為最大的競爭對手，雙方關係很難有明顯改善，美國遏制中國大陸的戰略大方向不會變；說對抗是相信美國新政府會聯合盟友對抗中國大陸，重塑美國領導力。

所謂灰犀牛，被指比喻大概率且影響巨大的潛在危機，因為您看著那又笨又鈍的牠，不以為意，然其狂奔而至又是毀滅性的。看來這管清友堅持他的灰犀牛預測，卻再未道出危險何在，說不出那頭灰犀牛有什麼理由會狂奔而至。

自美國大選以來，中國大陸各界都有因之而「撕裂」，就經濟學家們來說，除了有挺川普有愛拜登的「撕裂」，還有選後對中美關係前景預測的「撕裂」。不過，意見分歧都在圈子中的私下討論，公開出來講話的都是非戰主義，即認定中美打不起來了，包括貿易戰。

管清友的灰犀牛預測曾引起很多人有興趣，他後來的三個關鍵詞詮釋不再有人關注，引起討論的是另一位經濟學家的論點，那是身任中國世界經濟學會會長的余永定。

前些天中國金融四十人論壇（CF40）與美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）聯合舉辦第九屆CF40-PIIE中美經濟學家學術交流會，題目設定為新形勢下中美經濟金融關係，所以算是中美經濟學家的一次新對話，而會後主傳著余永定的長篇講稿。

余永定做為老牌智囊，那講話不像是跟美方經濟學家交流，而是直接向拜登政府喊話，核心內容是三點，即希望拜登政府能夠扭轉川普政府的政策走向、實現中美貿易關係正常化、在一定時間內取消雙方的所有附加關稅。其中最重要的一句喊話，是說要達成可持續的貿易協定，前提必須是中美應為競爭對手，而非敵人。這都有點像是中國大陸外交部發言人了。

其實與余永定同場發言的，還有北京大學國家發展研究院教授盧鋒，他的發言跟余有些不同調，比如預測隨著庫爾特·坎貝爾和凱瑟琳·戴分別被任命為白宮印太事務協調員和美國貿易代表，說明兩國關係可能將面臨更複雜的博弈，但又說中國大陸有理由將美國權力轉移看作一個為中美關係帶來正面改變的契機。

在經濟學者之外，其實還有一份重要的預測報告，那來自中國科學院預測科學研究中心的GDP預測課題組。這個課題組主力圍繞經濟成長的大勢分析，所以談到中美關係，有這麼幾句話：總統的更換不會改變華盛頓對華政策的總體方向，無論誰入主白宮，美國都將對中國採取遏制和打壓政策，特別是在關鍵核心科技領域，這是美國兩黨共識；二是短期來看中美關係或將有所緩和，但長期來看，其遏制中國大陸發展的戰略是不會改變的；三是中美關系全面惡化可能性較低，今年中美關係在短期內將有所緩和或改善。

延伸閱讀

拜登接掌白宮 委內瑞拉總統稱願與美國建立新路線

因應氣候變遷 白宮顧問：拜登政府將公布政策

駐美代表獲邀非首度 拜登內閣用人多元

拜登新閣兵馬點將 施政方針見端倪

相關新聞

上海、北京、廣東GDP拚年增6%

大陸省級地方人大政協兩會近日陸續舉行，上海市長龔正昨表示，二○二一年上海市全年經濟增長目標設在百分之六以上。跟上海一樣，...

一場賭局…逼Tesla降價搶市

大陸製造的特斯拉新款車型Model Y今年元旦正式上市就大降人民幣16萬元，特斯拉為什麼這麼拚？陸媒透露，因為特斯拉跟上...

探索新發展 台青年應把握機遇

「台灣青年怎麼分享大陸發展機遇？我覺得職前教育是非常重要的。」廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩24日說。

海南自貿港 拚2024完成封關準備

海南省代省長馮飛24日在海南省六屆人大四次會議上作政府工作報告時稱，「十四五」時期海南將初步建成自貿港政策制度體系，爭取...

馬鞍山台企訂單上揚 刷新產能

在安徽省馬鞍山市的台企喬崴進（安徽）科技有限公司內，一台台高端精密機床正在加緊組裝調試。不遠處，該公司總投資額近6億元（...

2020生產總值 湖北恢復逾9成

湖北省政府近日披露，湖北2020年地區生產總值邁上4兆元（人民幣，下同）大台階，恢復到上一年的95%以上，人均超過1萬美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。