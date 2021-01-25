馬鞍山台企訂單上揚 刷新產能

在安徽省馬鞍山市的台企喬崴進（安徽）科技有限公司內，一台台高端精密機床正在加緊組裝調試。不遠處，該公司總投資額近6億元（人民幣，下同）的二期項目已經動工。「我們現在的產品是供不應求，月訂單額從2千萬元激增至如今的4千萬元。該公司總經理許偉昕受訪時表示。

中新社報導，馬鞍山市是安徽台商最為集聚的城市之一，是中國大陸首個全產業、全領域承接台資轉型轉移的「海峽兩岸產業轉型轉移示範基地」。

在台企安徽將煜電子科技有限公司的廠房裡，壓鑄、打磨、機加工、噴塗、組裝，工人們正加緊趕工；而在台企華孚精密科技（馬鞍山）有限公司，工人已增至近800人，二期項目已經竣工。訂單逆勢上揚，產能突破新高，幾乎成為在馬鞍山台企的主色調。

2020年前期受新冠肺炎疫情影響遭遇的「招工難」問題，馬鞍山台商服務中心作為該省首個專職於服務台資項目落地和台資企業發展的中心，在了解到情況後，積極牽線搭橋。1月18日，2021年首場台企用工專場對接會在馬鞍山舉行。

「每年的7月到次年的2月都是企業的用工旺季，我們也通過各種途徑尋覓人才，解決用工難題。」台企馬鞍山綠德電子科技有限公司人力資源部經理黃郁婷說，今年春節後企業用工需求約1千人。

為解決台企原材料、產品運輸難題，馬鞍山還舉辦台資企業港口外貿集裝箱運輸對接會，安排10餘家有外貿業務的台企和港口、航運公司等面對面對接，幫助企業優化、整合物流運輸方案，降低台資企業外貿貨物運輸的物流成本。

台商投資成為馬鞍山外商投資主力軍，台泥集團、和桐集團、華孚科技、喬崴進機床等台灣著名企業均在馬鞍山投資設廠。據統計，2020年，馬鞍山共簽約23個台資項目，推進14個台資項目開工建設，行業涵蓋精密製造、電子信息、節能環保、精細化工等多個領域。