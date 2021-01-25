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閩台積極融合 百大企業逾半落戶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建省十三屆人大五次會議24日在福州舉行，福建省省長王寧作政府工作報告時透露，2020年，閩台貿易額同比增長10.9%，實際利用台資同比增長77.3%。

中新社報導，日前，在泉港石化工業園區內，國喬泉港石化項目正在加快推進土地平整、測繪等工作。去年3月，該項目通過視訊連線「雲簽約」落戶，在園區內設立泉州國亨化學有限公司，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目，成為泉州市近三年來投資數額最大的台資項目。

泉州國亨化學有限公司副總經理陳景福表示，選擇落戶泉港石化園區，是看中園區雄厚的石化產業基礎。項目一期預計2023年建成投產，年產值可達100億元人民幣。

閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌認為，閩台產業融合正積極推進，邁向全領域格局。統計顯示，過去五年，台灣百大企業超過一半在閩落戶，農業利用台資數量和規模保持大陸首位。去年首家兩岸合資全牌照證券公司揭牌開業。向金門日均供水超萬噸，向金馬供氣福建側已基本具備條件。

王寧表示，2021年福建加快建設海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、生技和醫療健康產業合作區，推進台灣農民創業園升級發展和閩台農業融合發展產業園建設。

從王寧所作政府工作報告可見，福建將加快推進「應通盡通」。具體是：促進兩岸行業標準共通。支持台資企業在大陸上市，推進海峽股權交易中心「台資板」創新試點。推進「小四通」項目建設，促進廈（門）金（門）、福（州）馬（祖）率先融合發展。擴大台灣地區職業資格採認，在更大範圍、更寬領域為台胞台企提供同等待遇。

王寧表示，將加強民間交流，支持台灣青年參與閩台鄉建鄉創、工業設計研發，持續辦好海峽論壇等活動，促進兩岸同胞心靈契合。

福建 海峽論壇

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