探索新發展 台青年應把握機遇

「台灣青年怎麼分享大陸發展機遇？我覺得職前教育是非常重要的。」廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩24日說。

中新社報導，「探索海峽兩岸融合發展新路」，是列席福建省政協十二屆四次會議的在閩台胞最為關注的話題。不久前，福建省公布了225條在閩台胞台企同等待遇清單。吳家瑩認為，「225條」涵蓋了方方面面，未來台灣青年可以參與福建的各個領域發展。

「會有很多台商陸續來福建投資，迎合『十四五』發展機遇。」吳家瑩建議，廈門、漳州、泉州、龍岩打造一個閩西南的產業園區，吸引前來投資的台商落地，同時加速人才的培養。

在福州從醫11年的福州市台協會醫療服務委員會主委陳柏叡也認為，大陸在產業、科技、醫療、經貿等方面，都非常具有發展潛力，台灣青年應該要把握發展機遇。

陳柏叡說，他所生活的福州市，濱海新城、汽車城、大學城建設突飛猛進，他一直建議在台灣的親人、朋友多來走走，尋找發展機會。他希望，吸引更多的台灣籍醫生到福建就業，服務在福建生活的台胞。

已扎根福建6年的台灣建築師張欣頤，自2014年起率團隊與村民共同開發「耕讀李家」景區，把三明市泰寧縣沒沒無聞的際溪村打造成了閩台美麗鄉村交流樣板村。

「『十四五』對我們台灣青年來說會有更多發揮的機會，從鄉村生活品質提升到環境改造、產業精緻化等等，都是我們可以去參與的。」張欣頤說，閩台的鄉創鄉建合作，從起初的互不理解到不斷磨合、走出一條可複製可推廣的路子。

在愛玩客旅遊發展有限公司負責人林智遠看來，因語言相通，福建是台灣年輕人落地的好舞台。2015年以來，在平潭、湄洲島、東山島，林智遠團隊尋找在地特色，打造了多個旅遊文創項目。他相信，「十四五」時期，會有愈來愈多的鄉村成為台灣鄉建鄉創團隊的舞台。