陸企年終獎金 平均9.2萬元

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

疫情影響下，今年年終獎金發不發？發多少？上海中智諮詢發布《2020年企業發放年終獎金調研報告》指出，超過七成企業有年終獎金，僅5%受訪企業不發。

其中，四成企業紅包比去年多，增幅大多在10%以內。而今年企業年終獎人均為人民幣2.1萬元（約新台幣9.2萬元），相當1.8倍的月薪。

年終領紅包，大陸企業是幾家歡樂幾家愁，界面新聞報導，受疫情衝擊大的航運交通、汽機車零組件等，傳出因為經營情況欠佳，利用不發年終獎金的契機變相裁員；有公司老闆準備「跑路」，更別提給員工發年終獎金；有人不僅沒有年終獎金，工作量還翻倍，加上疫情擴大春節不能回家，挫敗感很重。

不過，中智諮詢結合問卷調查和企業訪談兩種調研形式，發布《2020年企業發放年終獎金調研報告》。整體來看企業2020年經營業績好於預期 ，因此，73%的受訪企業表示，考量激勵人才，會發放年終獎金，僅5%的企業不發年終獎金，另有23%的企業仍在觀望中。

調查指出，今年企業發放的年終獎金額度相比往年並未縮水，超過三成企業年終獎金額度和去年持平；四成企業表示會加碼，獎金提升額度大多在10%以內；僅兩成企業表示年終獎金額度有所下降。

調查指出，企業年終獎金平均水平相當於員工1.8倍的月薪，人均為人民幣2.1萬元。其中，紅包最大的是金融業，平均為人民幣4.1萬元（約新台幣17.7萬元）；其次為高科技業平均為人民幣3.4萬元，漲幅最大有6%；地產業受疫情影響較大，年終獎金平均為人民幣2.3萬元，下降10%。

今年年終獎金變化，下降最明顯的要屬銷售人員平均下降4%，而獎金增加最明顯的，則是藍領打工族，因為用工荒提前，企業為了搶工，薪酬激勵力度有所增加，今年藍領人員的年終獎金均值為人民幣1.2萬元，較去年增長16%。

人民幣 疫情 紅包

延伸閱讀

稱冠金融 兆豐票券年終11個月

太羨慕！金酒年終獎金3.5個月起跳 民眾：還有缺嗎？

科技哥年終「8個月+萬元紅包」爽翻 網抖背後陰暗面

年終獎金Coming Soon！你的獎金有存好存滿存對了嗎？

相關新聞

上海、北京、廣東GDP拚年增6%

大陸省級地方人大政協兩會近日陸續舉行，上海市長龔正昨表示，二○二一年上海市全年經濟增長目標設在百分之六以上。跟上海一樣，...

一場賭局…逼Tesla降價搶市

大陸製造的特斯拉新款車型Model Y今年元旦正式上市就大降人民幣16萬元，特斯拉為什麼這麼拚？陸媒透露，因為特斯拉跟上...

探索新發展 台青年應把握機遇

「台灣青年怎麼分享大陸發展機遇？我覺得職前教育是非常重要的。」廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩24日說。

海南自貿港 拚2024完成封關準備

海南省代省長馮飛24日在海南省六屆人大四次會議上作政府工作報告時稱，「十四五」時期海南將初步建成自貿港政策制度體系，爭取...

馬鞍山台企訂單上揚 刷新產能

在安徽省馬鞍山市的台企喬崴進（安徽）科技有限公司內，一台台高端精密機床正在加緊組裝調試。不遠處，該公司總投資額近6億元（...

2020生產總值 湖北恢復逾9成

湖北省政府近日披露，湖北2020年地區生產總值邁上4兆元（人民幣，下同）大台階，恢復到上一年的95%以上，人均超過1萬美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。