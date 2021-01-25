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鄭州昔日地標 裕達國貿部分拍賣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
河南省會鄭州昔日地標「裕達國貿」部分資產以起拍價超12.8億元（人民幣）近日掛牌，將於2月23日上午10時開啟網上拍賣。（中新社）
河南省會鄭州昔日地標「裕達國貿」部分資產以起拍價超12.8億元（人民幣）近日掛牌，將於2月23日上午10時開啟網上拍賣。（中新社）

河南省會鄭州昔日地標「裕達國貿」部分資產，以起拍價超12.8億元（人民幣，下同）近日掛牌，將於2月23日上午10時開啟網上拍賣。

中新社報導，此番掛牌網拍的是裕達國際貿易中心內101處房產（含裝修及酒店動產），是該中心部分房產，非整棟建築。房產總面積超13.5萬平方公尺，用途為商業服務及辦公。標的物評估總價超18.3億元，保證金為2億元。處置單位為遼寧省大連市中級人民法院。

裕達國際貿易中心旗下項目裕達國貿酒店，逾1月23日亦在正常經營中。酒店工作人員表示，對拍賣事宜並不知情。

梳理早前媒體報道，早在2015年，裕達國貿酒店因還不起百餘萬欠款變身「老賴」，被列入失信黑名單。該酒店有36條被執行記錄，被執行總額超1.5億元。

裕達國貿酒店於1997年開業，在鄭州可謂家喻戶曉。作為河南最早的五星級豪華酒店之一，這裡也曾是河南首批奢侈品商場所在地。早年間，鄭州坊間曾流行說，「紐約有曼哈頓，香港有尖沙咀，鄭州有裕達國貿」。

距離2月23日正式開拍尚有一個月，該拍賣網頁已有超6000人圍觀，145人關注提醒，暫無人報名。

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