海南自貿港 拚2024完成封關準備

海南省代省長馮飛24日在海南省六屆人大四次會議上作政府工作報告時稱，「十四五」時期海南將初步建成自貿港政策制度體系，爭取2023年底前具備封關硬件條件、2024年底前完成封關各項準備。

中新社報導，「海南自由貿易港建設總體方案」明確，海南要在2025年前做好封關運作準備工作，適時啟動全島封關運作。馮飛說，「十四五」時期海南將完成自貿港第一階段制度安排有關任務。

「十四五」時期是海南發展的黃金機遇期和重要窗口期。馮飛表示，海南將形成旅遊業、現代服務業、高新技術產業、熱帶特色高效農業「3+1」產業發展格局，推動地區生產總值年均增長10%以上。

海南「十四五」時期將完善全島免稅銷售網絡，實現國外商品和國內購買力充分對接，吸引免稅購物回流3000億元人民幣。

馮飛表示，2021年海南將加緊封關準備研究。重點研究「二線」管理制度安排和管理方式方法。完成社會管理信息化平台建設階段性目標，健全免簽入境人員在瓊全程動態服務管理機制，常態化運行瓊粵桂反走私聯防聯控機制。

同時，建立對接國際高水平經貿規則的監管制度。完成自由貿易港口岸布局規劃，啟動口岸建設和升級改造。