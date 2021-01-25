台灣人在大陸／林瑞斌：海南大順農場是我的驕傲

「這麼荒涼的地方，和高雄差別太大，我怎麼能來這裏發展？」「海南這兩年變化太大了！」「大順農場是父親的驕傲，也是我的驕傲！」三句話，勾勒出台青林瑞斌到海南發展5年前後的心境。

時光向前推至2012年，林瑞斌回想第一次到海南時，顛簸的土石路，夜晚一片漆黑的城鎮，從海口到瓊海的高速路上，看不到幾輛車……。

「瓊海不是城市嗎？城市的夜晚怎麼會是黑城？怎麼會沒有商圈？沒有夜生活的地方，我可不要來。」2012年的一個夏日，林瑞斌來到海南瓊海，看望在這裡辦農場的父親，這是他第一次踏上大陸。

此時，林父已在大陸打拚了14年。在台灣高雄做水產養殖生意的他，獲知海南的氣候條件和高雄差不多，土地租金也便宜，因此選擇到海南「拚一把」。1998年，林父一人到海南瓊海打拚後，林瑞斌一度和父親的感情淡漠了很多。但2012年，父子間的一次深談，林瑞斌被父親的話打動。父親說：「你先過來試試，不喜歡的話，還可以回台灣。大陸現在支持農業發展，來海南有機會。」

「我馬上要30歲了，也要立業成家了，何不去父親認為的有希望的地方試試？」林瑞斌心裡想。他2014年辭掉台灣的工作，正式來到父親的農場「接班」，跟著父親學習打理農場，和各領域的人打交道。5年來，在林瑞斌心裡，一個果敢、持重、執著、不輕言放棄的父親，慢慢立於心間。

大順農場在林瑞斌的打理下，經歷5年的轉型發展，現在是海南省農科院新品種培育示範基地、海南省休閒農業示範點、「熱作兩院」（中國熱帶農業科學研究院和華南熱帶農業大學）育苗合作基地，並成為海南省首批20個共用農莊創建試點之一。2019年3月，首度開門迎客的大順農場，一個月接待了3萬遊客。林瑞斌思考，怎麼帶著大順農場由傳統型農場向現代休閒型農場轉型。