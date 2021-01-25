周四財報 可望連六季賺錢

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）預定於台北時間28日清晨約4-5時發布上季財報，可望連續第六季獲利，營收也預料將突破100億美元，但市場更關注的，將是這家電動車廠的2021年全年銷量目標。

本周微軟、臉書、超微等多家科技業者也將發布財報，將牽動成長股後市。

美股本周將迎來最繁忙的財報周，約25%的標普500指數成分企業、三分之一的道瓊工業指數成分企業，都將公布季報，包括微軟、臉書、蘋果、特斯拉、星巴克、奇異及萬事達卡等上百家公司。

其中，特斯拉預定27日美股盤後發布上季財報，分析師預期，特斯拉去年第4季調整後每股盈餘（EPS）為1.04美元，為連續第六季獲利，營收預估將比一年前暴增42.7%至105.3億美元。

德意志銀行預估特斯拉上季表現強勁，並提高交車量預測至82.5萬輛，原因是Model 3銷售熱絡，上海工廠也快速增產Model Y。

不過，市場最關注者當屬特斯拉今年的銷售目標。

財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）去年10月說，將在發布第4季財報的同時，正式公布2021年財測，預料將提供新冠肺炎疫情對該公司影響的最明確指引。

一位分析師估計特斯拉今年銷量將介於84萬至100萬輛，執行長馬斯克回應說，可能「在那附近」。

華爾街預估，特斯拉今年的交車量預估將介於82.5萬至87.5萬輛。

除了全年銷售展望，市場也將關注關於Model Y、Cybertruck等車款的更多訊息，也緊盯馬斯克是否會討論可能即將推出、被市場稱為「Model 2」的更平價車款。

特斯拉 馬斯克 美股

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