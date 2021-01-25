蘋果帶產業升級 寫先例

大陸藉引進外資，帶動產業供應鏈垂直整合，讓品牌「麻雀變鳳凰」，在特斯拉之前，蘋果已經有成功的先例。

蘋果在大陸建立供應鏈，結盟策略合作夥伴，帶動連接器、聲學、蓋板玻璃、射頻、攝像頭模組等硬件產業鏈的發展，為大陸培養出立訊精密、歌爾股份、藍思科技、領益智造、鵬鼎控股、信維通信、碩貝德、歐菲光、大族激光、環旭電子、長電科技、深南電路、兆易創新、東山精密、欣旺達等一大批上下游企業。

據統計，2020年蘋果供應商名單前200名中，大陸占86家，占比高達43%。

在電子科技產業垂直分工、生態系水平整合發展下，進一步促成華為、小米、OPPO、VIVO等大陸的本土品牌搶占全球供應。

蘋果與大陸互利互惠，為中國大陸提供500萬個就業機會，落地一大批先進技術工廠、培育工程師，引進管理經驗、產品標準。

因此，大陸引進特斯拉也寄望會帶出本土電動車和零組件的品牌，帶動大陸製造業領先進科技轉型，建立產業鏈的發展。