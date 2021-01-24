六大富豪出手 許家印再為恒大汽車引入260億港元投資

恒大汽車24日晚間公告，引入260億（港元，下同）認購股份，公告指出，公司在24日與6名投資者分別簽訂認購協議，以每股27.3元定向增發共9億5238萬3千股新股，占公司擴大後總股數的9.75%，共籌集260億元。該認購價較恒大汽車公司股票前5個交易日的平均收盤價折讓8%，以此計算，恒大汽車此輪估值達到2667億元。

澎湃新聞報導，從股東方面來看，成宇控股有限公司為一家由陳華全資持有並於英屬維爾京群島成立的投資控股有限公司。陳華為京基集團的創辦人，並現任董事長。京基集團成立於1994年，總部位於深圳，為一家集地產開發、商業營運、金融投資、科技智慧等核心業務板塊的綜合性企業，此次出資50億元，持股比例1.875%。

上宇有限公司為一家由黃光苗全資持有並於英屬維爾京群島成立的投資控股有限公司。黃光苗為大陸房地產開發商中洲集團創辦人，中洲集團的附屬公司在大陸投資多個物業發展及其他投資項目，出資50億元，持股比例1.875%。

股東名單中還出現了許家印的老朋友富豪劉鑾雄家族的身影。公告顯示，華人置業創辦人劉鑾雄的妻子陳凱韻出資30億元，持有1億989萬500股股份；中國燃氣控股有限公司創始人劉明輝和陳凱韻一樣，此次也出資30億港元，持股比例1.125%。

按照公告內容，6名投資者各方同意在認購協議日期的3個月內完成交割，另外，各投資者同意其認購的認購股份鎖定期為12個月，在鎖定期內，各投資者同意不對其持有的認購股份進行出售、借出、轉讓，或以其他方式處置。

去年9月15日，恒大汽車曾宣布引入戰略投資，當時，恒大汽車以先舊後新方式安排引入騰訊控股有限公司、紅杉資本、阿里巴巴的雲鋒基金及滴滴出行等多名知名國際投資者，籌資約40億港元。