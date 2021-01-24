北京政經中樞的西城區出現一確診治癒後復陽病例

北京發現一名疑似新冠肺炎確診治癒病人，核酸篩檢又重新復陽的案例，由於病例位在市中心的什剎海荷花市場，已引起北京西城應急防控中心重視，正全面動員對其密切接觸者隔離觀察，周遭環境消毒。

這名陽性病例是在前二天，北京西城區全員核酸篩檢中查出。北京西城區是大陸政治中心，內有中南海和多個大陸國家黨政軍機關重地。

據北京「西城發布」通報，2021年1月22日到23日西城區分批次對居民和駐區單位工作人員開展新冠病毒核酸檢測。經2400多名醫務人員和5000多名志願者連續工作，完成113萬又680人的核酸檢測。除1月22日16:39在什刹海荷花市場檢測點第8道採集的一名人員初篩陽性外，其餘人員檢測結果均為陰性。

西城區立即啟動應急回應機制，第一時間對該人員進行復核，發現其為2020年8月經上海入境後診斷的確診病例並治癒，符合相關規定後於10月入京，不排除復陽的可能，目前，正在組織專家對其進行會診。

該人員已轉至定點醫院做進一步診療，對其密切接觸者進行隔離觀察和核酸檢測，涉及場所進行環境檢測和消毒，相關人員及環境樣本核酸檢測結果均為陰性。