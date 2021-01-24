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北京政經中樞的西城區出現一確診治癒後復陽病例

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
北京西城區在一百多萬人全員核酸篩檢後找出一名確診治癒後復陽病例。（百度）
北京西城區在一百多萬人全員核酸篩檢後找出一名確診治癒後復陽病例。（百度）

北京發現一名疑似新冠肺炎確診治癒病人，核酸篩檢又重新復陽的案例，由於病例位在市中心的什剎海荷花市場，已引起北京西城應急防控中心重視，正全面動員對其密切接觸者隔離觀察，周遭環境消毒。

這名陽性病例是在前二天，北京西城區全員核酸篩檢中查出。北京西城區是大陸政治中心，內有中南海和多個大陸國家黨政軍機關重地。

據北京「西城發布」通報，2021年1月22日到23日西城區分批次對居民和駐區單位工作人員開展新冠病毒核酸檢測。經2400多名醫務人員和5000多名志願者連續工作，完成113萬又680人的核酸檢測。除1月22日16:39在什刹海荷花市場檢測點第8道採集的一名人員初篩陽性外，其餘人員檢測結果均為陰性。

西城區立即啟動應急回應機制，第一時間對該人員進行復核，發現其為2020年8月經上海入境後診斷的確診病例並治癒，符合相關規定後於10月入京，不排除復陽的可能，目前，正在組織專家對其進行會診。

該人員已轉至定點醫院做進一步診療，對其密切接觸者進行隔離觀察和核酸檢測，涉及場所進行環境檢測和消毒，相關人員及環境樣本核酸檢測結果均為陰性。

北京 荷花

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