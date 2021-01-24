重慶將建「內陸國際金融中心」 帶動與東協互聯互通

重慶市長唐良智近日在重慶兩會上作政府工作報告時，提出「推動共建西部金融中心，加快建設立足西部、面向東協的內陸國際金融中心」。

中新網報導，重慶是大陸與新加坡第三個政府間合作項目「中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目」（簡稱中新互聯互通項目）的營運中心，截至去年底，該項目框架下金融領域已簽約項目193個、金額折合255億（美元，下同）。

重慶市中新示範項目管理局分管金融領域合作的副局長楊誼指出，中國大陸與新加坡互聯互通項目的金融合作覆蓋面和輻射範圍不斷擴大，將切實助力西部金融中心和內陸國際金融中心建設，逐步帶動大陸西部與東協國家「面對面」金融互聯互通。

目前，中國大陸與新加坡跨境融資通道基本建成，大陸西部企業可便利化運用國際商業貸款、跨境發債、直接上市、不動產投資信託等各項跨境融資工具，截至去年12月，在互聯互通項目框架下，累計落地國際商業貸款、跨境發債、不動產投資信託等各類跨境融資項目150個、融資金額折合131億元。

與此同時，據中國人民銀行重慶營業管理部消息指出，大陸國家外匯管理局重慶外匯管理部立足重慶特色，去年以來密集頒布以「擴額度、促便利、簡流程」為特徵的三類10項資本項目外匯管理便利化措施，有效擴容跨境融資。

例如，去年3月，全口徑跨境融資宏觀審慎係數由1調高至1.25的政策實施以來，大陸國家外匯管理局重慶外匯管理部為轄區45家企業擴大跨境融資規模51.7億元。

楊誼說，未來值得期待的是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）對大陸西部地區與東協國家「面對面」金融互聯互通帶來的利多。RCEP的金融領域首次引入了新金融服務、自律組織、金融資訊轉移和處理等規則。楊誼分析，在中國大陸與新加坡互聯互通項目框架下，這將利於大陸中西部地區金融機構更好地拓展東協市場，吸引更多東協地區金融機構來大陸西部發展。