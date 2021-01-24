2021年上海經濟增速預期：6%以上

上海市第十五屆人大五次會議24日在世博中心開幕。上海市市長龔正作政府工作報告。

據澎湃新聞報導，龔正報告了上海經濟社會發展主要預期目標，包括：全市生產總值增長6%以上；地方一般公共預算收入增長3%；全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.1%左右；城鎮調查失業率在5%以內；居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步；居民消費價格漲幅2.5%左右；環保投入相當於全市生產總值的比例保持在3%左右；單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量、主要汙染物排放量進一步下降。

龔正說，今年是大陸現代化建設進程中具有特殊重要性的一年。要以推進浦東高水平改革開放和三項新的重大任務為戰略牽引，以強化四大功能、深化五個中心建設、推動城市數位化轉型。

他還說，要以深化供給側結構性改革、擴大高水平開放為根本動力，堅持系統觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌發展和安全，紮實做好六穩工作、全面落實六保任務，加快打造大陸內部大循環的中心節點、大陸國內國際雙循環的戰略鏈接，確保經濟持續健康發展和社會大局穩定，確保十四五開好局。