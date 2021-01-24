嗶哩嗶哩 可能與百度同期招股

百度與大陸線上娛樂平台嗶哩嗶哩（B站）有可能會同期招股，兩家公司集資合計最少65億美元。

香港經濟日報報導，百度曾多次延緩赴港二上市計劃。有消息人士指出，百度和之前回港第二上市的阿里巴巴、京東等公司不同；百度過去一直沒有在資本市場有亮眼表現，雖然赴港上市的意願強烈，但是要讓在香港的資本能夠重新認識百度並接受，需要一定時間。

自去年12月傳出造車消息後，百度美國股價一路走高，並獲被稱為「連登契媽」的ARK Investment創辦人Cathie Wood看好，連七天增持。花旗對其最新目標價由183美元上調至292美元，較現價有逾兩成潛在升幅。

1月11日，百度宣布近幾年來的第一個大動作，即與吉利控股集團組建智慧電動汽車公司。

在嗶哩嗶哩方面，路透旗下IFR報導，嗶哩嗶哩初步計劃3月招股，籌資金額由20億美元加碼至25億至30億美元。換言之，若市場消息成真，百度與嗶哩嗶哩很可能會同期招股。

據統計，去年有九檔中概股在香港二次上市，共計募資港幣1,313億元，占港股總集資額約三分之一。機構預計，零售和消費品、TMT、建築和基礎設施、房地產及健康等，將是今年香港IPO籌資主要行業。