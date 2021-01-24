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互聯網平台遭斷貸 陸官方糾正

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

在官方對互聯網平台業者實施反壟斷措施後，銀保監會證實，有個別銀行對民營互聯網平台業者惜貸斷貸，應予以糾正。銀保監會鼓勵銀行保險機構依法合規地，與包括被約談企業在內的互聯網平台企業進行合作。

銀保監會副主席梁濤22日表示，金融管理部門近期約談螞蟻集團等一些互聯網平台企業，指出其在發展金融科技、提高金融服務效率和普惠性方面發揮創新作用，提高金融服務效率和包容性。但也指出，它們存在的違規監管套利、壟斷經營、損害消費者合法權益等問題。

梁濤強調，有關舉措不是針對民營企業，也不是針對某一家企業，不會影響相關企業正常業務發展。

對個別銀行對民營互聯網平台企業惜貸斷貸，梁濤說，據了解，確有個別情況，這是應予以糾正的。銀保監會鼓勵銀行保險機構依法合規地，與包括被約談企業在內的互聯網平台企業進行合作，金融支持政策不變、力度不減。他還稱，已經注意到部分互聯網平台企業被約談後，整改態度較為積極，有了初步效果。

此外，螞蟻集團IPO觸礁後，公司副總裁、保險事業部總經理尹銘已從螞蟻集團離職，螞蟻集團對此表示，一起奮鬥過五年，我們都很喜歡他，也很感謝他，並且祝福他。

界面新聞報導，尹銘已從螞蟻集團副總裁的高管名單中撤下。這也是繼螞蟻集團2020年11月3日IPO暫停後，首位離任的高階主管。

知情人士透露，螞蟻集團副總裁邵文瀾將繼任負責螞蟻集團保險事業部。邵文瀾2020年8月至今擔任螞蟻集團副總裁，她於2015年8月加入螞蟻集團，至今歷任花唄事業群總經理及消費金融事業群總經理，2019年6月至今任芝麻信用董事長。

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