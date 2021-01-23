陸銀結售匯順差 五年首見

大陸國家外匯管理局發言人王春英昨（22）日指出，大陸債券的收益率在全球主要國家中表現相對突出，人民幣資產有一定避險屬性，是吸引外資流入的主要因素。當前外資配置人民幣債券還是屬於增配建倉期，跨境資金流入會比較多，未來會進入穩定發展期。

王春英昨在國新辦記者會上表示，從銀行結售匯數據來看，2020年按美元計價，銀行結匯2兆493億美元，售匯1兆8,905億美元，結售匯順差1,587億美元，這是自2015年以來，銀行結售匯首次出現年度順差。銀行代客涉外收支順差1,169億美元。

王春英表示，2020年大陸外匯收支主要特點有五，一是銀行結售匯呈現順差，跨境資金雙向波動；二是售匯率穩中略降，企業外匯融資意願總體穩定；三是結匯率保持平穩，市場主體持匯意願總體增強；四是企業套保比率上升，顯示市場主體風險中性意識有所增強；五是外匯存底規模基本穩定。截至2020年底，大陸外匯存底為3兆2,165億美元，較2019年底上升1,086億美元。

對於近期人民幣匯率升值，對大陸國際收支有何影響的問題，王春英說，人民幣匯率階段性升值，對國際收支的影響在正常範圍內。一是沒有改變大陸經常帳戶保持合理順差的格局；二是沒有改變大陸跨境資本流動有進有出、總體均衡的局面，總的來看，全年跨境資本流動仍然保持在合理均衡區間。

外匯局統計，2020年外資淨增持大陸境內債券規模達1,861億美元，年底餘額達5,122億美元，境外央行等穩健型投資者是持有境內債券的主力，外資投資表現出追求穩定收益的特徵。

王春英表示，大陸中長期經濟發展前景良好，這是外資青睞大陸境內債券市場的主要原因。