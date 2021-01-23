資金湧入香港股市 陶冬：陸資話語權變大

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸資金近期湧入香港股市，連續14個交易日單日流入超過百億港幣，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，港股重要的不是資金來源，而是自身的基本面因素。大陸資金在香港資本市場的占比會愈來愈高，話語權也會愈來愈大。

港交所數據顯示，南下資金昨（22）日淨流入港幣93.66億元，連續14個交易日淨流入逾百億的紀錄宣告終止。近15個交易日南下資金累計淨流入港幣2,312.1億元。

陶冬在經濟通撰文指出，北水南下，大陸資金湧入香港股市狂買港股。以大陸興起的港股投資熱和募集中的基金來看，北水南下的勢頭，恐還要持續一段時間。

陶冬分析，大陸資金中以個人投資人多、ETF多，基金中共同基金多、退休基金和保險基金少，就決定北水來得快去得也快。

他認為，對港股而言，重要的不是資金來源，而是自身的基本面因素。由於社會運動、疫情和川普政府打壓，恒生指數在去年倒跌近千點，為全球股市中最差的。港股的前瞻PE為16倍，對應美股25倍，大陸經濟復甦和疫情控制遠遠好過美國，港股盈利前景也比較亮麗，不確定性較小。

陶冬表示，如今的港股，八成市值的上市公司來自大陸，八成上市公司的盈利來自大陸，絕大部分的公司融資需求也來自大陸，港股更像是建立在離岸地點的大陸股市。

港股 香港 疫情

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