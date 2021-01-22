手機行業開啟新一輪洗牌 vivo等企業開打差異牌

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導

在晶片短缺、上游原材料成本上漲，以及終端產品及手機市場競爭等多因素影響下，大陸手機行業新一輪新牌已開啟，部分企業開打差異牌，行業集中度將進一步提高。

證券時報導，Vivo 21日發布新品X60 Pro+，搭載高通最新一代5奈米製程處理器驍龍888晶片，及vivo蔡司聯合影像系統等，8G+128G版本人民幣4,998元（新台幣21624元），12G+256G版本人民幣5,998元（約新台幣25950元）。

值得一提的是， vivo影像旗艦手機X60系列8日開賣時，首銷曾斬獲全網銷量和銷售額雙冠軍等，銷售火爆。

Counterpoint統計顯示，截至2020年第3季末，全球智慧手機市場主要由三星、OPPO、小米、蘋果、華為（含榮耀）、vivo 六大廠商在進行競爭，六大廠商佔據了全球季度出貨總量80%以上。

IHS分析師觀察，vivo在走技術差異化路線，跟三星合作訂製主晶片，並自研微雲台技術等，對於vivo來講，vivo的X系列屬於旗艦，但是現在vivo的X分化成為X、X Pro和X Plus，將整體的旗艦產品線向三個不同價格帶擴展，慢慢往更高價格突破，去佔領更高的價格帶。

Canalys手機分析師認為，對其他廠商來說，高階市場之戰未必會贏，但不戰，機會白白溜走，因此幾家廠商已經注意到了研發的重要性，例如小米推MIUI系統，vivo已有微雲台的成果，並推Origin OS系統。

不僅是手機終端方面有集中化發展趨勢，產業鏈上游也有集約化發展趨勢，領益智造日前公告，透過全資子公司深圳領懿科技，收購珠海偉創力100%股權工商變更登記手續辦理完成，交易總價約人民幣3.67億元（約新台幣15.87億元）。

這是蘋果產業鏈公司領益智造的又一次重要收購，正式延伸到組裝領域，目前領益智造的業務涵蓋精密功能件、精密結構件、磁性材料和模組組裝等板塊，接下來珠海工業園區將承接領益智造整機組裝業務，包括手機組裝等。

人民幣 深圳 板塊

延伸閱讀

英特爾喊自產晶片！除了台積電 這些亞洲供應商也大跌

疫情帶動晶片需求 英特爾Q4獲利優於預期

vivo X60 Pro+預計1/30推出 僅推出皮革背蓋款式設計

vivo預告X60 Pro+機身外觀 增加皮革背蓋與蔡司T*鍍膜設計

相關新聞

陸網路「水軍」3,000元就可把假消息炒出5.4億瀏覽量

大陸網路「水軍」無所不能，最近一起來自法院的消息指出，違法者花人民幣760元（約新台幣3,200元），「水軍」就能把一條...

中國智庫：開放谷歌臉書 換取美方解禁華為抖音

針對美國總統拜登上任，中國官方性質的「全球化智庫」20日發表報告，建議北京放寬谷歌、推特、臉書等美企赴中國投資經營，以讓...

【彭博專欄】ASML是大陸擴張半導體業的重大障礙

美國要抑制中國大陸的半導體產業擴張，就得仰賴荷蘭艾司摩爾公司（ASML），因為全球只有艾司摩爾能生產下一代尖端半導體製造設備，但荷蘭政府不允許艾司摩爾把設備賣給中國大陸。

疫情影響 海基會取消今年台商春節聯誼活動

國內疫情升溫，海基會今日宣布，為配合中央流行疫情指揮中心近期建議取消或延後舉辦大型集會活動，海基會決定，取消原訂於2月1...

立訊擬買歐菲光廠？歐菲光前董座回應了

外傳大陸最大觸控面板廠歐菲光擬出售華南廠給立訊精密，對此，公司股東之一的歐菲光前董事長蔡榮軍表示，「忽悠的」，立訊不可能...

大陸去年集成電路布圖設計發證逾萬件 年增77%

大陸國家知識產權局發言人胡文輝指出，2020年，中國大陸集成電路布圖設計登記申請達1萬4,375件，較前一年增長72.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。