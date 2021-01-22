手機行業開啟新一輪洗牌 vivo等企業開打差異牌

在晶片短缺、上游原材料成本上漲，以及終端產品及手機市場競爭等多因素影響下，大陸手機行業新一輪新牌已開啟，部分企業開打差異牌，行業集中度將進一步提高。

證券時報導，Vivo 21日發布新品X60 Pro+，搭載高通最新一代5奈米製程處理器驍龍888晶片，及vivo蔡司聯合影像系統等，8G+128G版本人民幣4,998元（新台幣21624元），12G+256G版本人民幣5,998元（約新台幣25950元）。

值得一提的是， vivo影像旗艦手機X60系列8日開賣時，首銷曾斬獲全網銷量和銷售額雙冠軍等，銷售火爆。

Counterpoint統計顯示，截至2020年第3季末，全球智慧手機市場主要由三星、OPPO、小米、蘋果、華為（含榮耀）、vivo 六大廠商在進行競爭，六大廠商佔據了全球季度出貨總量80%以上。

IHS分析師觀察，vivo在走技術差異化路線，跟三星合作訂製主晶片，並自研微雲台技術等，對於vivo來講，vivo的X系列屬於旗艦，但是現在vivo的X分化成為X、X Pro和X Plus，將整體的旗艦產品線向三個不同價格帶擴展，慢慢往更高價格突破，去佔領更高的價格帶。

Canalys手機分析師認為，對其他廠商來說，高階市場之戰未必會贏，但不戰，機會白白溜走，因此幾家廠商已經注意到了研發的重要性，例如小米推MIUI系統，vivo已有微雲台的成果，並推Origin OS系統。

不僅是手機終端方面有集中化發展趨勢，產業鏈上游也有集約化發展趨勢，領益智造日前公告，透過全資子公司深圳領懿科技，收購珠海偉創力100%股權工商變更登記手續辦理完成，交易總價約人民幣3.67億元（約新台幣15.87億元）。

這是蘋果產業鏈公司領益智造的又一次重要收購，正式延伸到組裝領域，目前領益智造的業務涵蓋精密功能件、精密結構件、磁性材料和模組組裝等板塊，接下來珠海工業園區將承接領益智造整機組裝業務，包括手機組裝等。