陸公民記者張展被捕 美英德加14國發聲明籲釋放

中國公民記者張展因報導大陸的新冠肺炎疫情遭到判刑，美、英、德、加拿大等14個國家共同發表聲明，批評中國打新聞自由，並敦促立刻釋放張展，以及其他因報導疫情真相而被拘留的人。

張展因在大陸報導新冠肺炎疫情，被控「尋釁滋事」，去年底被法院判處4年有期徒刑，引發國際關注。

據自由亞洲電台報導，加拿大全球事務部在20日發出和美丶英丶德等14個媒體自由聯盟國家共同簽署呼籲的聲明，對張展被不公平拘捕判刑表達關注。

聲明指出，目前在大陸有至少47名新聞工作者被拘留，比世界上任何其他國家都多，敦促大陸立即釋放張展以及所有因其報導而被拘留的人。

聲明強調，大陸應允許新聞記者從事其職業，而不必擔心遭到逮捕，騷擾或報復，並停止對媒體的廣泛審查和控制。

此外，大陸公民記者陳秋實丶方斌丶李澤華也在去年初對武漢疫情進行深入採訪，遭到大陸官方抓捕。消息稱，李澤華和陳秋實雖被釋放，但目前仍處於被監視狀態；方斌被捕後至今下落不明，可能被關押在武昌監獄。