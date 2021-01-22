快訊

直播／桃園疫調人員發燒採陰、丹麥技師確診 陳時中記者會說明

雪上加霜！高雄空品灰濛濛 林園亞聚又竄「黑煙雲」挨罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸公民記者張展被捕 美英德加14國發聲明籲釋放

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
被捕的中國公民記者張展。圖／法新社
被捕的中國公民記者張展。圖／法新社

中國公民記者張展因報導大陸的新冠肺炎疫情遭到判刑，美、英、德、加拿大等14個國家共同發表聲明，批評中國打新聞自由，並敦促立刻釋放張展，以及其他因報導疫情真相而被拘留的人。

張展因在大陸報導新冠肺炎疫情，被控「尋釁滋事」，去年底被法院判處4年有期徒刑，引發國際關注。

據自由亞洲電台報導，加拿大全球事務部在20日發出和美丶英丶德等14個媒體自由聯盟國家共同簽署呼籲的聲明，對張展被不公平拘捕判刑表達關注。

聲明指出，目前在大陸有至少47名新聞工作者被拘留，比世界上任何其他國家都多，敦促大陸立即釋放張展以及所有因其報導而被拘留的人。

聲明強調，大陸應允許新聞記者從事其職業，而不必擔心遭到逮捕，騷擾或報復，並停止對媒體的廣泛審查和控制。

此外，大陸公民記者陳秋實丶方斌丶李澤華也在去年初對武漢疫情進行深入採訪，遭到大陸官方抓捕。消息稱，李澤華和陳秋實雖被釋放，但目前仍處於被監視狀態；方斌被捕後至今下落不明，可能被關押在武昌監獄。

疫情 新冠肺炎 公民記者

延伸閱讀

大陸麥當勞再推奇葩產品「油潑辣子聖代」 網看傻：拉肚子首選

歐洲議會譴責北京打壓港民主派人士 要求進行制裁

大陸外匯存底逾3.2兆美元 去年增加1,000多億美元

大陸新增新冠確診94例 疫苗接種已逾1,500萬人次

相關新聞

陸公民記者張展被捕 美英德加14國發聲明籲釋放

中國公民記者張展因報導大陸的新冠肺炎疫情遭到判刑，美、英、德、加拿大等14個國家共同發表聲明，批評中國打新聞自由，並敦促...

大陸去年集成電路布圖設計發證逾萬件 年增77%

大陸國家知識產權局發言人胡文輝指出，2020年，中國大陸集成電路布圖設計登記申請達1萬4,375件，較前一年增長72.8...

中日韓FTA接軌RCEP列車 陳冲：對台威脅大

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（22）日表示，RCEP簽署後，亞太世紀來臨，台灣趕得上經濟列車嗎？他並不樂觀...

大陸外匯存底逾3.2兆美元 去年增加1,000多億美元

大陸國家外匯管理局今天上午表示，截至2020年末，大陸外匯存底規模為3兆2,165億美元，較2019年末上升1,086億...

品皇咖啡 3招闖大陸

兩岸咖啡市場潛力大，台資品皇咖啡在大陸，一方面供應咖啡與乳酸菌給陸企台企，另一方面也藉由品皇咖啡、洣吖乳酸菌飲料與其他品...

拒收人民幣現金 16機構挨罰

中國人民銀行（大陸央行）正在嚴肅整治拒收人民幣現金行為。21日消息，2020年四季度，大陸央行依法對16家拒收現金的機構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。